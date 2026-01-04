Desvíos activos en Miami del 4 al 9 de enero: estos son los cierres anunciados por labores en la I-395/SR 836/I-95

Suscríbete a nuestros canales

Aquellos que transitan por Miami, Florida, Estados Unidos (EEUU), deben saber que en enero de 2026 se siguen realizando grandes labores de construcción y reparación en varias arterias viales interconectadas, I-395/SR 836/I-95.

En este sentido, como cada semana, las autoridades han anunciado nuevas alertas de cierres parciales o totales de ciertos tramos para esta semana, desde este domingo 4 hasta el viernes 9 de enero.

Los floridanos y visitantes deben tener presente que estas obras forman parte de uno de los proyectos de construcción de carreteras más grandes en la historia del estado.

El objetivo principal es mejorar la movilidad, la seguridad y la estética en una de las zonas con más tráfico de la ciudad.

Le indicamos las alertas de tráfico que estarán activas, con información actualizada del portal de Connecting Miami.

De esta forma le será posible preparar la ruta más eficiente para llegar a sus próximos destinos.

I-95 actividades de construcción activas

Cierres de carriles de la I-95

Del domingo 4 de enero al viernes 9 de enero: hasta cuatro carriles en la I-95 en dirección sur desde NW 29 Street hasta NW 8 Street estarán cerrados según sea necesario entre las 9 p.m. y las 5:30 a.m.

El cierre del viernes se implementará entre las 11 p.m. y las 11 a.m.



Del domingo 4 de enero al viernes 9 de enero: se cerrarán hasta cuatro carriles en la I-95 en dirección norte según sea necesario desde NW 8 Street hasta NW 29 Street entre las 9 p.m. y las 5:30 a.m.

El cierre del viernes se implementará entre las 11 p.m. y las 11 a.m.

Rampa de la I-95 en dirección norte al desvío de la I-395 en dirección este

Del domingo 4 de enero al viernes 9 de enero: la rampa de la I-95 en dirección norte a la I-395 en dirección este estará cerrada entre las 10 p.m. y las 5:30 a.m.

Los conductores pueden:

- Salga en la rampa de la calle NW 2 (Salida 2B)

- Continúe hacia el norte por NW 3 Avenue, luego gire a la derecha en NW 8 Street

- Continúe hacia el este por NW/NE 8 Street

- Gire a la izquierda en Biscayne Boulevard para acceder a A1A Norte/Miami Beach

Puede chequear el mapa de desvíos en el siguiente enlace: aquí.

Rampa de la I-95 hacia el sur hacia el desvío de la Calle 14 del noroeste

Del lunes 5 de enero al viernes 9 de enero: la rampa de la I-95 en dirección sur hacia NW 14 Street estará cerrada según sea necesario para la entrega de materiales entre las 10 p.m. y las 5:30 a.m.

Los conductores pueden:

Continúe hacia el oeste por SR 836 y salga en NW 12 Avenue.

Gire a la derecha en NW 12 Avenue para conectarse con NW 14 Street

Verifique el mapa de desvío: https://i395-miami.com/alerts/details/Alert-395-NW14-detour-Map.pdf.

Cierre de la rampa de la calle NW 8 hacia la I-95 en dirección norte

Del domingo 4 de enero al viernes 9 de enero: la rampa de la NW 8th Street hacia la I-95 en dirección norte estará cerrada entre las 10 p.m. y las 5:30 a.m.

El horario se ajustará en caso de eventos especiales.

Los conductores pueden:

- Vaya hacia el este por la calle NW 8

- Gire a la izquierda en NE 1 Avenue

- Ingrese a la rampa de la I-395 en dirección oeste para acceder a la I-95 en dirección norte.

Mapa de desvíos: https://i395-miami.com/alerts/details/Alert-395-NW8ST-06122019.pdf.

Rampa de la I-95 hacia el sur hacia el desvío de la calle 8 del noroeste

Del lunes 5 de enero al viernes 9 de enero: la rampa de la I-95 en dirección sur hacia NW 8 Street estará cerrada según sea necesario entre las 10 p.m. y las 5:30 a.m.

Los conductores pueden:

- Continúe hacia el sur por la I-95, luego salga en la rampa SW 7 Street/Brickell Avenue (Salida 1B).

- Continúe hasta SW 8 Street, luego gire a la izquierda para acceder a la rampa I-95 en dirección norte.

- Continúe hacia el norte por la I-95 y salga en la rampa NW 2 Street/Arena (Salida 2B).

- Continúe hacia el norte por NW 3 Avenue para conectarse con NW 8 Street

Mapa de desvío: https://i395-miami.com/alerts/details/Alert-395-SB95NW8-detour-map.pdf.

I-395 actividades de construcción activas

Cierres de carriles principales de la I-395

Del lunes 5 de enero al viernes 9 de enero: un carril de la línea principal en dirección este de la I-395 estará cerrado según sea necesario desde la I-95 hasta Biscayne Boulevard entre las 10 p.m. y las 5:30 a.m.

Del lunes 5 de enero al viernes 9 de enero: se cerrarán ha- sta dos carriles en la línea principal I-395 en dirección oeste, según sea necesario, desde Biscayne Boulevard hasta la I-95 entre las 10 p.m. y las 5:30 a.m.

Cierre total de Biscayne Boulevard, NE 13 Street y North Bayshore Drive en dirección sur

Del lunes 5 de enero al viernes 9 de enero: los siguientes cierres se implementarán entre las 22:00 y las 7:00 para obras de mejora del drenaje.

También será necesario cerrar carriles durante el día.

Los horarios de entrada y salida se ajustarán en días de eventos especiales.

- Todos los carriles en dirección norte y sur en Biscayne Boulevard desde NE 14 Street hasta NE 11 Terrace.

- Todos los carriles en NE 13 Street desde N Bayshore Drive hasta NE 2 Avenue.

- Todos los carriles en dirección sur en North Bayshore Drive desde NE 14 Street hasta NE 13 Street.

Mapa de desvío: https://i395-miami.com/alerts/details/Alert-395-Closures-BiscayneB-NE13ST-SB-NBayshore-Drainage-Work.pdf.

Cierres de carriles durante el día en la avenida NE 2

Del lunes 5 de enero al viernes 9 de enero: hasta dos carriles en la Avenida NE 2 en dirección sur y norte desde la Calle NE 13 hasta la I-395 estarán cerrados entre las 9 a.m. y las 4 p.m.

Los conductores serán desviados alrededor de la zona de trabajo.

SR 836 actividades de construcción activas

Cierre total de la SR 836

Del lunes 5 de enero al viernes 9 de enero: todos los carriles en dirección este y oeste de la SR 836 estarán cerrados según sea necesario desde NW 17 Avenue hasta NW 12 Avenue entre las 10 p.m. y las 5:30 a.m.

Los horarios de inicio y finalización se ajustarán en los días de eventos especiales.

Los conductores que circulen por la SR 836 en dirección este pueden:

- Salga en la rampa de NW 17 Avenue South (Ballpark), luego gire a la derecha en NW 17 Avenue

- Gire a la izquierda en NW 7 Street

- Gira a la izquierda en la NW 12 Avenue para conectar con la rampa de la SR 836 en dirección este.

Los conductores que circulen por la SR 836 en dirección oeste pueden:

- Salga en la rampa de NW 12 Avenue, luego gire a la izquierda en NW 12 Avenue

- Gire a la derecha en NW 7 Street

- Gire a la derecha en NW 27 Avenue y continúe hacia el norte para conectarse con la rampa SR 836 en dirección oeste.

Cierres de carriles en la SR 836

Del lunes 5 de enero al viernes 9 de enero: dos carriles en dirección este de la SR 836, desde la NW 17 Avenue hasta la I-95, permanecerán cerrados según sea necesario para trabajos en el puente entre las 21:00 y las 5:30.

El cierre del viernes se implementará entre las 22:00 y las 9:00.

Del lunes 5 de enero al viernes 9 de enero: dos carriles en dirección oeste de la SR 836, desde la I-95 hasta la NW 17 Avenue, permanecerán cerrados según sea necesario para trabajos en el puente entre las 21:00 y las 5:30.

El cierre del viernes se implementará entre las 22:00 y las 9:00.

Rampa de la SR 836 en dirección este al desvío de la I-95 en dirección norte

Del lunes 5 de enero al viernes 9 de enero – La rampa de la SR 836 en dirección este hacia la I-95 en dirección norte estará cerrada entre las 11 p.m. y las 5:30 a.m.

Los conductores pueden:

- Continúe hacia el este por la I-395

- Salga en NE 2 Avenue/Biscayne Boulevard (Salida 2B)

- Gire a la derecha en NE 2 Avenue, luego gire a la derecha en NE 11 Street

- Gire a la derecha en NE 1 Avenue para acceder a la rampa norte de la I-95

Mapa de desvío: aquí.

Rampa de la avenida NW 12 hacia el sur hacia el desvío de la SR 836 hacia el este

Del lunes 5 de enero al viernes 9 de enero: la rampa de la Avenida NW 12 en dirección sur hacia la SR 836 en dirección este estará cerrada entre las 10 p.m. y las 5:30 a.m.

Los conductores pueden:

- Gire a la derecha en NW 14 Street

- Gire a la izquierda en la Avenida NW 14 y continúe por la Calle NW 11

- Gire a la izquierda en NW 12 Avenue para acceder a la rampa de entrada este de SR 836

Mapa de desvío: aquí.

Cierre de carril en sentido sur de la SR 7/US 441/NW 7 Avenue durante el día

Del lunes 5 de enero al viernes 9 de enero: un carril en dirección sur de NW 7 Avenue estará cerrado desde NW 14 Street hasta NW 15 Street entre las 9 a.m. y las 4 p.m.

El segundo carril en dirección sur se trasladará al lado este de la carretera alrededor de la zona de trabajo.

