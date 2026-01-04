Cómo pedir a un hijastro siendo residente o ciudadano de EEUU: lista de documentos oficiales

Suscríbete a nuestros canales

El proceso para conseguir la residencia permanente o Green Card para un hijastro es una de las formas más comunes de reunificación familiar.

Sin embargo, para que el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS) reconozca esta relación, es necesario cumplir con criterios estrictos y presentar una documentación impecable.

De acuerdo con el sitio oficial de USCIS, el factor clave es que el matrimonio entre el padrastro o madrastra y el padre biológico debe haberse celebrado antes de que el hijastro cumpla 18 años.

Requisitos de elegibilidad para el beneficiario

No todos los hijastros califican automáticamente. Para que un hijastro sea considerado "pariente inmediato" de un ciudadano estadounidense (lo que facilita el proceso sin listas de espera), debe cumplir con los siguientes requisitos:

Ser soltero.

Tener menos de 21 años.

Si el hijo ya tiene más de 21 años o está casado, el proceso se clasifica en las categorías de Preferencia Familiar, que tienen un número limitado de cupos anuales y tiempos de espera más largos, detalla el sitio web del Departamento de Estado.

Lista de documentos indispensables

Para comenzar el trámite, el peticionario (padrastro o madrastra) necesita presentar el Formulario I-130, que es la Petición de Familiar Extranjero. Aquí te dejo la lista de documentos que USCIS requiere para validar la solicitud:

Prueba de estatus del peticionario: Esto puede ser una copia del acta de nacimiento en Estados Unidos, un pasaporte estadounidense vigente o una copia de la Tarjeta de Residente Permanente (Green Card).

Acta de nacimiento del hijastro: Es importante que incluya el nombre del padre o madre biológico que está casado con el peticionario.

Certificado de matrimonio civil: Este documento debe demostrar el vínculo legal entre el peticionario y el padre biológico antes de que el menor cumpla 18 años.

Prueba de terminación de matrimonios previos: Se necesitan los decretos de divorcio, certificados de defunción o documentos de anulación de cualquier unión anterior, tanto del peticionario como del padre biológico, indica USCIS.

Evidencia de una relación real: Aunque el matrimonio es la base legal, USCIS generalmente solicita pruebas de que hay una vida familiar auténtica, como fotos, registros escolares o estados de cuenta conjuntos.

Proceso de solicitud de la residencia permanente: ¿Dónde se encuentra el hijastro?

El camino a seguir depende de dónde esté físicamente el menor:

Si el hijastro se encuentra en EEUU: Podría ser elegible para el Ajuste de Estatus a través del Formulario I-485, lo que le permitiría obtener la residencia sin tener que salir del país.

Si el hijastro está en el extranjero: El proceso se lleva a cabo mediante el Trámite Consular. Una vez que se aprueba el I-130, el Centro Nacional de Visas (NVC) se encargará de coordinar la entrevista en la embajada o consulado correspondiente.

¿Cómo es el proceso de patrocinio?

Además de demostrar el vínculo familiar, el peticionario debe probar que tiene los recursos económicos necesarios para mantener al beneficiario.

Para ello, es necesario presentar el Formulario I-864 (Affidavit of Support), que debe mostrar ingresos superiores al 125% del nivel federal de pobreza.

Es muy importante que todos los documentos que no estén en inglés cuenten con una traducción certificada que incluya la firma del traductor, garantizando así su precisión.

