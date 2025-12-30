Diferencias de pago por estado: conoce cuánto reciben las familias por el programa SNAP en EEUU

El sistema de asistencia nutricional conocido como SNAP mantiene su operatividad en todo el territorio estadounidense bajo la supervisión del Departamento de Agricultura (USDA).
Actualmente, la distribución de estos recursos se realiza de forma descentralizada, donde cada entidad estatal administra los fondos federales para acreditar las tarjetas de Transferencia Electrónica de Beneficios (EBT).
Según los registros más recientes, la asignación de dinero no es uniforme, ya que el cálculo se ajusta a los índices de inflación locales y a la composición socioeconómica de cada grupo familiar beneficiario.
Disparidad de asignaciones por regiones
Los datos del Centro de Prioridades Presupuestarias y Políticas revelan brechas significativas entre los estados. Mientras que en Hawai el beneficio promedio por hogar alcanza los $595, debido al alto costo de los suministros en la isla, en estados como Maine el promedio desciende a $238.
En regiones con alta densidad de población hispana, como Texas y Florida, los hogares perciben una media de $344 y $274 respectivamente. Esta diferenciación responde a que el programa busca cubrir una "canasta básica" cuyo valor fluctúa dependiendo del mercado regional.
Las diferencias por específicas por estado son las siguientes:
Alabama
Beneficio promedio por hogar: $320
Beneficio promedio por persona: $192
Alaska
Beneficio promedio por hogar: $466
Beneficio promedio por persona: $323
Arizona
Beneficio promedio por hogar: $312
Beneficio promedio por persona: $181
Arkansas
Beneficio promedio por hogar: $309
Beneficio promedio por persona: $191
California
Beneficio promedio por hogar: $279
Beneficio promedio por persona: $189
Colorado
Beneficio promedio por hogar: $306
Beneficio promedio por persona: $186
Connecticut
Beneficio promedio por hogar: $284
Beneficio promedio por persona: $190
Delaware
Beneficio promedio por hogar: $276
Beneficio promedio por persona: $180
Distrito de Columbia
Beneficio promedio por hogar: $251
Beneficio promedio por persona: $193
Florida
Beneficio promedio por hogar: $274
Beneficio por persona: $186
Georgia
Beneficio promedio por hogar: $321
Beneficio promedio por persona: $187
Hawai
Beneficio promedio por hogar: $595
Beneficio promedio por persona: $378
Idaho
Beneficio promedio por hogar: $301
Beneficio promedio por persona: $179
Illinois
Beneficio promedio por hogar: $288
Beneficio promedio por persona: $192
Indiana
Beneficio promedio por hogar: $340
Beneficio promedio por persona: $196
Iowa
Beneficio promedio por hogar: $277
Beneficio promedio por persona: $170
Kansas
Beneficio promedio por hogar: $302
Beneficio promedio por persona: $182
Kentucky
Beneficio promedio por hogar: $315
Beneficio promedio por persona: $163
Luisiana
Beneficio promedio por hogar: $336
Beneficio promedio por persona: $187
Maine
Beneficio promedio por hogar: $238
Beneficio promedio por persona: $176
Maryland
Beneficio promedio por hogar: $242
Beneficio promedio por persona: $180
Massachusetts
Beneficio promedio por hogar: $274
Beneficio promedio por persona: $196
Michigan
Beneficio promedio por hogar: $270
Beneficio promedio por persona: $173
Minnesota
Beneficio promedio por hogar: $246
Beneficio promedio por persona: $157
Misisipi
Beneficio promedio por hogar: $303
Beneficio promedio por persona: $183
Misuri
Beneficio promedio por hogar: $332
Beneficio promedio por persona: $192
Montana
Beneficio promedio por hogar: $287
Beneficio promedio por persona: $173
Nebraska
Beneficio promedio por hogar: $318
Beneficio promedio por persona: $179
Nevada
Beneficio promedio por hogar: $276
Beneficio promedio por persona: $166
Nuevo Hampshire
Beneficio promedio por hogar: $270
Beneficio promedio por persona: $167
Nueva Jersey
Beneficio promedio por hogar: $312
Beneficio promedio por persona: $194
Nuevo México
Beneficio promedio por hogar: $307
Beneficio promedio por persona: $190
Nueva York
Beneficio promedio por hogar: $310
Beneficio promedio por persona: $209
Carolina del Norte
Beneficio promedio por hogar: $287
Beneficio promedio por persona: $173
Dakota del Norte
Beneficio promedio por hogar: $319
Beneficio promedio por persona: $191
Ohio
Beneficio promedio por hogar: $306
Beneficio promedio por persona: $191
Oklahoma
Beneficio promedio por hogar: $332
Beneficio promedio por persona: $183
Oregón
Beneficio promedio por hogar: $247
Beneficio promedio por persona: $176
Pensilvania
Beneficio promedio por hogar: $285
Beneficio promedio por persona: $178
Rhode Island
Beneficio promedio por hogar: $262
Beneficio promedio por persona: $199
Carolina del Sur
Beneficio promedio por hogar: $318
Beneficio promedio por persona: $186
Dakota del Sur
Beneficio promedio por hogar: $356
Beneficio promedio por persona: $200
Tennesse
Beneficio promedio por hogar: $320
Beneficio promedio por persona: $190
Texas
Beneficio promedio por hogar: $344
Beneficio promedio por persona: $188
Utah
Beneficio promedio por hogar: $329
Beneficio promedio por persona: $188
Vermont
Beneficio promedio por hogar: $275
Beneficio promedio por persona: $185
Virginia
Beneficio promedio por hogar: $296
Beneficio promedio por persona: $177
Washington
Beneficio promedio por hogar: $251
Beneficio promedio por persona: $180
Virginia Occidental
Beneficio promedio por hogar: $258
Beneficio promedio por persona: $170
Wisconsin
Beneficio promedio por hogar: $257
Beneficio promedio por persona: $161
Wyoming
Beneficio promedio por hogar: $333
Beneficio promedio por persona: $163
Funcionamiento de la tarjeta EBT y requisitos
La ejecución del programa SNAP permite a los usuarios adquirir productos alimenticios esenciales en establecimientos autorizados, que incluyen supermercados y, en algunas jurisdicciones, mercados de agricultores.
Para el ciclo 2026, se mantiene la obligatoriedad de cumplir con límites de ingresos brutos y netos, así como con requisitos de recursos financieros disponibles.
En el caso de los adultos aptos para trabajar sin dependientes, existen límites de tiempo para la recepción de los beneficios, a menos que cumplan con jornadas laborales mínimas o participen en programas de búsqueda de empleo supervisado.
