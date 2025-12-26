Distribución SNAP para 2026: descubra cuánto y cuándo recibirá su beneficio en enero

Suscríbete a nuestros canales

El Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP) continúa siendo el pilar de apoyo para millones de familias en Estados Unidos (EEUU) y el próximo mes no será la excepción.

Con la llegada del nuevo año, es fundamental conocer cuándo se depositarán los fondos en la tarjeta EBT para planificar adecuadamente el presupuesto familiar.

El Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA) ha confirmado que la distribución de enero de 2026 seguirá los cronogramas habituales de cada estado.

¿Cuánto recibirán los beneficiarios en 2026?

Debido al ajuste por el Costo de Vida (COLA) que entró en vigor en octubre de 2025, los montos máximos mensuales se mantienen en los niveles actuales.

Estos varían según el tamaño del hogar:

Tamaño del Hogar Monto Máximo Mensual 1 persona $298 2 personas $546 3 personas $785 4 personas $994 5 personas $1,183 6 personas $1,421 7 personas $1,571 8 personas $1,789 Persona adicional +$218 cada una

Calendario de Pagos por Estado (Enero 2026)

Busca tu estado en la siguiente lista para conocer la ventana de tiempo en la que recibirás tu depósito:

Estados con pagos en los primeros días

Alaska, Dakota del Norte, Rhode Island, Vermont, Islas Vírgenes: 1 de enero.

1 de enero. Connecticut: Del 1 al 3 de enero.

Del 1 al 3 de enero. Wyoming: Del 1 al 4 de enero.

Del 1 al 4 de enero. Nebraska, Nueva Jersey: Del 1 al 5 de enero.

Del 1 al 5 de enero. Montana: Del 2 al 6 de enero.

Del 2 al 6 de enero. Virginia: Del 1 al 7 de enero.

Estados con distribución extendida (Primera quincena)

California, Colorado, D.C., Guam, Idaho, Iowa, Kansas, Nevada, Oklahoma: Del 1 al 10 de enero.

Del 1 al 10 de enero. Nueva York, Oregón, Virginia Occidental: Del 1 al 9 de enero.

Del 1 al 9 de enero. Arizona, Arkansas, Minnesota: Del 1 al 13 de enero.

Del 1 al 13 de enero. Massachusetts, Pensilvania: Del 1 al 14 de enero.

Del 1 al 14 de enero. Wisconsin: Del 1 al 15 de enero.

Del 1 al 15 de enero. Utah: Días específicos (5, 11 y 15 de enero).

Días específicos (5, 11 y 15 de enero). Nuevo Hampshire, Dakota del Sur: 5 y 10 de enero respectivamente.

Estados con distribución durante gran parte del mes

Kentucky, Carolina del Sur: Del 1 al 19 de enero.

Del 1 al 19 de enero. Illinois, Nuevo México, Ohio, Tennessee, Washington: Del 1 al 20 de enero.

Del 1 al 20 de enero. Michigan, Mississippi, Carolina del Norte: Del 3 al 21 de enero.

Del 3 al 21 de enero. Misuri: Del 1 al 22 de enero.

Del 1 al 22 de enero. Alabama, Delaware, Georgia, Indiana, Luisiana, Maryland, Puerto Rico: Hasta el 23 de enero.

Hasta el 23 de enero. Florida, Texas: Del 1 al 28 de enero (las ventanas más amplias).

Recuerde que los fondos se cargan automáticamente en tu tarjeta EBT y pueden ser utilizados en minoristas autorizados para comprar alimentos esenciales como frutas, verduras, carnes, lácteos y pan.

Visita nuestras secciones: Servicios e Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube