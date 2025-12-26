California enfrenta drástico aumento en los seguros médicos: nuevas tarifas y a quiénes afectan más

Suscríbete a nuestros canales

A partir del 1 de enero, casi dos millones de californianos enfrentarán un incremento drástico en sus gastos mensuales.

El vencimiento de las ayudas económicas federales, conocidas como créditos fiscales, provocará que las primas de los seguros médicos prácticamente se dupliquen para muchas familias que dependen del mercado estatal Covered California.

De acuerdo con KSDY, para miles de hogares este ajuste representa una amenaza directa a su estabilidad financiera, obligando a elegir entre mantener su cobertura de salud o cubrir sus necesidades básicas.

El impacto en las familias y trabajadores

El aumento promedio será del 97% para quienes están inscritos en Covered California.

Los más afectados serán los 1.5 millones de personas con ingresos bajos, quienes verán sus pagos subir de un promedio de $97 a $182 dólares al mes.

Por otro lado, unos 500.000 trabajadores independientes y dueños de pequeños negocios también sufrirán el golpe, con incrementos mensuales de unos $131 dólares.

Al no tener un empleador que comparta el costo del seguro, este grupo queda en una posición de total vulnerabilidad ante las nuevas tarifas.

Desigualdad en el aumento

Los datos de Covered California revelan que el impacto no será igual para todos, afectando con mayor dureza a las minorías. Se estima que:

Las comunidades afroamericanas enfrentarán una subida promedio del 106%.

Las familias latinas podrían ver incrementos de hasta el 122%.

Esta realidad ya está generando consecuencias: las nuevas inscripciones al seguro de salud han caído más de un 30% en comparación con el año pasado, ya que muchas personas anticipan que no podrán costear los nuevos precios.

Un futuro incierto en el Congreso

Aunque los legisladores intentaron realizar una votación de último minuto para mantener las ayudas, la medida no prosperó.

Cualquier nuevo intento de discusión se retomará hasta enero, pero para entonces el beneficio ya habrá vencido y los nuevos cobros habrán entrado en vigor.

Expertos advierten que este escenario podría empujar a miles de personas a cancelar su seguro, lo que supone un riesgo financiero enorme ante cualquier emergencia médica o enfermedad inesperada.

Recomendaciones ante la crisis

A pesar del panorama, especialistas sugieren no tomar decisiones apresuradas. Covered California recomienda a los usuarios:

Comparar planes : revisar si existen opciones más económicas dentro del mercado.

: revisar si existen opciones más económicas dentro del mercado. Actualizar ingresos : reportar cualquier cambio en las ganancias para ver si califican para otro tipo de ayuda.

: reportar cualquier cambio en las ganancias para ver si califican para otro tipo de ayuda. Buscar asesoría: consultar con organizaciones comunitarias que ofrecen guía gratuita para navegar estos cambios.

Visita nuestra sección de Servicios

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube