Banesco alerta: conozca los tips de seguridad para proteger tu cuenta en estas festividades

Durante las festividades decembrinas, el uso de plataformas bancarias aumenta de forma considerable, lo que también eleva los riesgos de fraude digital. Por esta razón, Banesco insiste en la importancia de mantener hábitos de seguridad que permitan proteger las cuentas y evitar contratiempos financieros.

Según la entidad bancaria, uno de los fraudes más comunes es el phishing, que se presenta a través de correos electrónicos o mensajes que aparentan ser del banco. Estos avisos suelen alertar sobre bloqueos de cuenta o supuestas actualizaciones urgentes.

No obstante, Banesco recuerda que no solicita datos personales ni claves por correo electrónico, por lo que cualquier enlace recibido debe generar desconfianza inmediata.

Entre las señales de alerta más frecuentes destacan:

Mensajes con tono urgente o amenazas de bloqueo.

Enlaces que redirigen a páginas externas.

Solicitudes de usuario, clave o datos personales.

Otra modalidad de estafa frecuente es el llamado “cambiazo”, especialmente en cajeros automáticos. Ocurre cuando un desconocido se ofrece a ayudar de manera insistente durante una operación bancaria.

Ante este tipo de situaciones, la recomendación es no aceptar ayuda de terceros y buscar siempre al personal autorizado dentro de la agencia.

Asimismo, la clave de acceso es el principal escudo contra los delitos digitales, por lo que Banesco recomienda crear contraseñas robustas, con más de 10 caracteres, que incluyan letras, números y signos especiales.

Además, es fundamental evitar fechas de nacimiento o datos personales fáciles de identificar y cambiar la contraseña de forma periódica.

Adoptar buenas prácticas digitales puede marcar la diferencia. Algunas recomendaciones clave son:

Revisar frecuentemente los movimientos bancarios.

Acceder solo desde dispositivos seguros.

Utilizar exclusivamente los canales oficiales del banco.

