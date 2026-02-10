¿Habrá elecciones pronto en Venezuela? Jorge Rodríguez hace esta revelación

Suscríbete a nuestros canales

El presidente de la Asamblea Nacional venezolana, Jorge Rodríguez, fue entrevistado por el medio norteamericano Newsmax y explicó el propósito de la actual presidenta Encargada, Delcy Rodríguez, durante su gestión coyuntural frente al país.

En la entrevista realizada el sábado en Caracas y difundida este lunes, explicó que su hermana Delcy Rodríguez está estabilizando el país tras la captura de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores.

Aseguró que a pesar de lo ocurrido el pasado 3 de enero, "el país ha sido increíblemente maduro al respecto, aunque fue un evento altamente traumático que tuvo lugar".

"El gobierno de Delcy Rodríguez en realidad busca eso, estabilizar completamente el país, hacerlo todo bueno y reconciliar a todos, a toda la población de Venezuela... Somos muy conscientes de que la gente busca consolidarse, volver a la normalidad y vivir sus vidas." destacó.

¿Qué dijo sobre las elecciones en Venezuela?

"Lo único que puedo decir es que no habrá elecciones en este periodo inmediato en el que haya que lograr la estabilización", afirmó el parlamentario, según la entrevista transcrita y difundida por Newsmax.

"Lo que hemos acordado en este momento, en lo que estamos trabajando ahora mismo, es lo que llamamos la reinstitucionalización del país para que cada institución del país pueda volver a ser llevada al pleno poder y pleno reconocimiento por todos", continuó.

El diputado respondió a través de un interprete: "Vamos a trabajar en el calendario que se adapte a todos y que garantice no solo a los ganadores, sino también a quienes no ganen, que todas las garantías serán seguras y que serán proporcionadas por ambos partidos actuales.".

Jorge Rodríguez aclaró que: "En Venezuela tenemos un itinerario muy claro, un calendario muy claro para las elecciones, y esto está claramente establecido en la Constitución de Venezuela... Y este gobierno interino va a hacer todo siguiendo exactamente lo que establece la Constitución."

