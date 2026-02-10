Miami se queda sin agua: sequía extrema afecta a 5 millones de personas

Suscríbete a nuestros canales

El Distrito de Manejo de Agua del Sur de Florida (SFWMD) activó una alerta de escasez de agua que afecta a cerca de 5 millones de residentes tras registrarse apenas la mitad de las lluvias habituales para esta temporada.

Las autoridades reportan que los niveles del acuífero de Biscayne han descendido a mínimos históricos, superando la gravedad de las crisis vividas en 2007 y 2011.

Advertencias

Ante este panorama, el organismo solicita a los ciudadanos de condados como Miami-Dade, Lee y Collier adoptar medidas de ahorro voluntarias de inmediato para evitar el colapso de las reservas subterráneas y garantizar el suministro básico en los próximos meses.

La implementación de hábitos de consumo responsable es importante para frenar el declive de las fuentes de agua dulce antes de que finalice la temporada seca a finales de la primavera de 2026 según detalla la agencia EFE.

Riesgos

El SFWMD advierte que, de no reducirse la demanda actual, impondrá restricciones obligatorias que limitarán el riego de jardines y el lavado de infraestructuras exteriores.

Por ello, instan a la población a reparar fugas domésticas y respetar los horarios de riego establecidos, ya que la ausencia de precipitaciones significativas amenaza con agravar las condiciones de sequía moderada a severa que ya predominan en la región.

