Secretario de Energía de EEUU confirma que visitará Caracas: planea reunirse con Delcy Rodríguez

El secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, confirmó que viajará próximamente a Venezuela para sostener encuentros con la presidenta interina, Delcy Rodríguez, y diversos representantes del área energética.

La información la dio a conocer el propio Wright en declaraciones al medio Politico; sin embargo, hasta el momento no se ha precisado una fecha exacta para el encuentro.

Durante la entrevista, el secretario abordó los motivos de EEUU detrás del ataque militar del 3 de enero, que resultó en la detención del presidente Nicolás Maduro y Cilia Flores, y descartó que el petróleo haya sido un motivo determinante.

"Se trataba de un asunto geopolítico", declaró Wright, quien añadió que el hecho de que el petróleo sea "el principal recurso de Venezuela es quizás una simple coincidencia".

Reformas legales e inversión extranjera

La agenda de Wright se produce tras la reciente aprobación de una Reforma de Ley Orgánica de Hidrocarburos, la cual busca incentivar la entrada de capital internacional en un país que posee las mayores reservas probadas de hidrocarburos del mundo, estimadas en 303.000 millones de barriles.

"Pienso que la rápida aprobación de esa legislación puede verse como un gesto de la pronta mejora en las nuevas relaciones de Estados Unidos y Venezuela", dijo el funcionario, quien subrayó el interés del gobierno encargado venezolano en la reactivación del sector: "Ellos desean que lleguen inversiones a Venezuela tanto como nosotros lo queremos".

Flexibilización de sanciones

Actualmente, aunque el sector petrolero venezolano permanece bajo embargo desde 2019, el Departamento del Tesoro de EEUU. comenzó a emitir licencias que flexibilizan las restricciones tras la entrada en vigor de la nueva reforma.

Por su parte, el Ejecutivo estadounidense mantiene actualmente la administración de la comercialización del crudo venezolano, bajo la premisa de facilitar la reestructuración económica y la apertura a mercados extranjeros en el actual escenario político de transición.

