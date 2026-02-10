Evita las multas: errores que el Seniat no dejará pasar este 2026

Suscríbete a nuestros canales

El Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (Seniat) ha intensificado sus procesos de fiscalización.

Según el experto en planificación fiscal, Raúl Gil Arias, la dependencia del Ejecutivo de la tributación interna hará que las inspecciones sean más rigurosas que nunca.

Aquí te detallamos los cuatro riesgos críticos que podrían costarle a tu empresa multas severas o cierres de hasta 10 días:

1. Máquinas Fiscales desactualizadas

Emitir facturas en sistemas no homologados o con la memoria de auditoría llena es una causa de clausura inmediata.

Cierre de 5 a 10 días y multas pecuniarias elevadas.

Verifica semanalmente que tu máquina fiscal esté transmitiendo correctamente la data al servidor del Seniat. No esperes a que el inspector llegue para darte cuenta de que la memoria está full.

2. Mal calculous en pagos Mixtos

Con la bimonetarización actual, los errores en el cobro del Impuesto a las Grandes Transacciones Financieras son comunes pero costosos.

Si cobras en bolívares y divisas, el 3% del IGTF aplica solo sobre la porción en moneda extranjera.

Cobrar de más es una "percepción indebida"; cobrar de menos es una "omisión". Ambos generan multas calculadas sobre el tributo dejado de percibir

3. Cartelera Fiscal y RIF Vencido

Es el error más común y el más "tonto" para ser sancionado, ya que es una infracción formal automática.

Debes tener el RIF actualizado y exhibir en un lugar visible las últimas declaraciones de ISLR e IVA.

Si eres Sujeto Pasivo Especial, tu cartel de calificación también debe estar a la vista. Las multas se aplican en el acto, sin prórrogas.

4. Retenciones de IVA fuera de plazo

No declarar y enterar las retenciones en las fechas exactas del calendario del Seniat se tipifica como defraudación.

Intereses moratorios y sanciones de hasta el 500% del monto no enterado.

"No financies tu operación con dinero del Estado". El dinero de las retenciones debe salir de tu cuenta en la fecha exacta que dicta el calendario.

