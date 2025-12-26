Revive el desfile de los parques Disney: conoce los canales de streaming que ya ofrecen el especial navideño de 2025

Suscríbete a nuestros canales

El Desfile Mágico de Navidad de Disney Parks se emitió el 25 de diciembre de 2025 a las 10:00 a.m. EST por ABC desde parques como Disneyland y Magic Kingdom.

Disney Parks lo transmite desde las 11:00 a.m. EST en Disney+, Hulu y su canal de YouTube hasta el 4 de enero de 2026, con actuaciones de Gwen Stefani, Coco Jones y otros artistas, conducido por Alfonso Ribeiro y Ginnifer Goodwin.

Las actuaciones musicales se grabaron en locaciones de parques y resorts Disney.

La información fue sacada del portal web de Sam's Disney Diary.

Gwen Stefani interpretó “Blanca Navidad” desde el Castillo de la Bella Durmiente en Disneyland. Coco Jones presentó “Esta Navidad” en el Millennium Falcon de Star Wars: Galaxy's Edge en Disney's Hollywood Studios.

Actuaciones en otros parques y resorts

Iam Tongi cantó “The Christmas Song” desde Aulani, un resort y spa de Disney en Ko Olina, Hawái. Lady A ofreció “Winter Wonderland” en World Celebration Gardens de EPCOT. Nicole Scherzinger realizó “Navidad (Bebé, por favor, vuelve a casa)” en el Castillo de la Bella Durmiente en Disneyland.

Mariah la Científica interpretó “Por favor, vuelve a casa por Navidad” desde el Árbol de la Vida en Disney's Animal Kingdom. Bebe Rexha cantó “Last Christmas” junto al Castillo de Cenicienta en Magic Kingdom.

Alfonso Ribeiro condujo con Ginnifer Goodwin, voz de Judy Hopps en Zootopia 2. Maia Kealoha, de la adaptación live-action de Lilo & Stitch, reportó desde Main Street, USA.

El recorrido mostró personajes Disney, carrozas navideñas y un segmento con villanos en Magic Kingdom, además de avances de Hoppers de Disney y Pixar, y Moana en live-action.

