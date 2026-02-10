Vacaciones

¿Planeas viajar en Carnaval? Estos son los hoteles y agencias que aceptan Cashea

Las reservaciones o paquetes disponibles podrán ser pagas a cuotas sin intereses

Por Jerald Jimenez
Lunes, 09 de febrero de 2026 a las 11:00 pm
Foto: Referencial

La plataforma de compras a cuotas, Cashea, anunció este lunes la disponibilidad de servicios turísticos para la temporada de Carnaval que está por llegar en los próximos días.

A través de sus canales oficiales, la aplicación detalló que los usuarios pueden gestionar reservas de alojamiento y boletos aéreos nacionales utilizando sus modalidades de pago financiado sin intereses.

Hoteles disponibles para reservación

  • Tiuna INN

  • Caraballeda Caribe Club

  • Aqua Vi

  • Caribana Hotel

  • Posada Pittier

Estos recintos permiten el pago inicial de una parte del costo y la cancelación del resto en cuotas periódicas, de acuerdo con el nivel de usuario y la línea de crédito disponible en la plataforma.

Alianzas con agencias de viaje

  • Viajes Margarita

  • Toricom

  • Scape Travel Marketing

  • Viajes Indigo Venezuela

  • Aladin's Aventura

Mediante estas empresas, los viajeros pueden adquirir traslados y planes recreativos, integrando el método de pago de la aplicación para dividir el costo total de los servicios.

¿Cómo solicitar los servicios desde WhatApp e Instagram?

El proceso de contratación de estos servicios se realiza de forma digital a través de WhatsApp o Instagram. La empresa ha establecido el siguiente protocolo para los interesados:

  1. Escribir a la empresa aliada vía chat (WhatsApp o Instagram).

  2. Solicitar los detalles sobre disponibilidad de fechas y opciones de viaje.

  3. Elegir el plan o paquete que se ajuste a las necesidades del usuario.

  4. El usuario recibe un link personalizado por parte de la agencia.

  5. Realizar el pago correspondiente a través de la aplicación Cashea bajo la modalidad de cuotas sin intereses.

