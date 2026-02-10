¿Planeas viajar en Carnaval? Estos son los hoteles y agencias que aceptan Cashea

Suscríbete a nuestros canales

La plataforma de compras a cuotas, Cashea, anunció este lunes la disponibilidad de servicios turísticos para la temporada de Carnaval que está por llegar en los próximos días.

A través de sus canales oficiales, la aplicación detalló que los usuarios pueden gestionar reservas de alojamiento y boletos aéreos nacionales utilizando sus modalidades de pago financiado sin intereses.

Hoteles disponibles para reservación

Tiuna INN

Caraballeda Caribe Club

Aqua Vi

Caribana Hotel

Posada Pittier

Estos recintos permiten el pago inicial de una parte del costo y la cancelación del resto en cuotas periódicas, de acuerdo con el nivel de usuario y la línea de crédito disponible en la plataforma.

Alianzas con agencias de viaje

Viajes Margarita

Toricom

Scape Travel Marketing

Viajes Indigo Venezuela

Aladin's Aventura

Mediante estas empresas, los viajeros pueden adquirir traslados y planes recreativos, integrando el método de pago de la aplicación para dividir el costo total de los servicios.

¿Cómo solicitar los servicios desde WhatApp e Instagram?

El proceso de contratación de estos servicios se realiza de forma digital a través de WhatsApp o Instagram. La empresa ha establecido el siguiente protocolo para los interesados:

Escribir a la empresa aliada vía chat (WhatsApp o Instagram). Solicitar los detalles sobre disponibilidad de fechas y opciones de viaje. Elegir el plan o paquete que se ajuste a las necesidades del usuario. El usuario recibe un link personalizado por parte de la agencia. Realizar el pago correspondiente a través de la aplicación Cashea bajo la modalidad de cuotas sin intereses.

