¿Planeas viajar en Carnaval? Estos son los hoteles y agencias que aceptan Cashea

La plataforma de compras a cuotas, Cashea, anunció este lunes la disponibilidad de servicios turísticos para la temporada de Carnaval que está por llegar en los próximos días.
A través de sus canales oficiales, la aplicación detalló que los usuarios pueden gestionar reservas de alojamiento y boletos aéreos nacionales utilizando sus modalidades de pago financiado sin intereses.
Hoteles disponibles para reservación
-
Tiuna INN
-
Caraballeda Caribe Club
-
Aqua Vi
-
Caribana Hotel
-
Posada Pittier
Estos recintos permiten el pago inicial de una parte del costo y la cancelación del resto en cuotas periódicas, de acuerdo con el nivel de usuario y la línea de crédito disponible en la plataforma.
Alianzas con agencias de viaje
-
Viajes Margarita
-
Toricom
-
Scape Travel Marketing
-
Viajes Indigo Venezuela
-
Aladin's Aventura
Mediante estas empresas, los viajeros pueden adquirir traslados y planes recreativos, integrando el método de pago de la aplicación para dividir el costo total de los servicios.
¿Cómo solicitar los servicios desde WhatApp e Instagram?
El proceso de contratación de estos servicios se realiza de forma digital a través de WhatsApp o Instagram. La empresa ha establecido el siguiente protocolo para los interesados:
-
Escribir a la empresa aliada vía chat (WhatsApp o Instagram).
-
Solicitar los detalles sobre disponibilidad de fechas y opciones de viaje.
-
Elegir el plan o paquete que se ajuste a las necesidades del usuario.
-
El usuario recibe un link personalizado por parte de la agencia.
-
Realizar el pago correspondiente a través de la aplicación Cashea bajo la modalidad de cuotas sin intereses.
