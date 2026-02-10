Hombre fingía ser venezolano para extorsionar a sus víctimas: un error en sus amenazas lo delató

Suscríbete a nuestros canales

Un hombre, quien quedó detenido por su vinculación con crímenes extorsivos, fingía ser ciudadano venezolano para tratar de intimidar a sus víctimas.

En hecho se registró en la localidad del Callao (Perú), precisamente en la urbanización El Cóndor. En esa zona, la División de Investigación de Robos de la Policía Nacional del Perú (PNP) ingresó al domicilio donde se encontraba el presunto líder de la banda criminal “Los Galácticos de la Extorsión”.

Fingía ser venezolano

Según la PNP, el acusado es conocido en el área como alias "Niño Malo", quien resultó detenido junto a su pareja, una mujer de nacionalidad venezolana conocida como "Chica Mala", de 33 años de edad.

Dentro del allanamiento, autorizado por mandato judicial, la policía encontró varios teléfonos celulares y 20 tarjetas sim, en uno de estos, se encontraron mensajes extorsivos hacia sus víctimas.

De igual manera, los funcionarios encontraron una munición de arma de fuego, una tarjeta de crédito y un billete de 100 soles, detalló Buenos Días Perú.

El objetivo de esta banda criminal era intimidar a trabajadores y propietarios de locales comerciales de la zona como restaurantes, pollerías y farmacias.

Sus notas de voz lo delataron

Además, para cometer sus fechorías, alias "Niño Malo" se hacía pasar por un hombre de nacionalidad venezolana en sus llamadas y mensajes amenazantes.

De acuerdo con las autoridades policiales, se pudo conocer que el detenido vivió durante varios años en Venezuela, por lo que conoce el manejo de un lenguaje y acento similar al de los venezolanos.

Sin embargo, habría cometido un error que lo delató, al enviar mensajes en los que actuaba como ciudadano peruano. De acuerdo con las autoridades, al enviar sus amenazas, el delincuente utilizaba palabras "que no eran comunmente venezolanas".

