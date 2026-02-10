Alerta roja de Interpol para venezolano implicado en violento crimen: publican imagen del sospechoso

Suscríbete a nuestros canales

Autoridades de Uruguay activaron una alerta internacional, por medio de Interpol, contra el ciudadano venezolano-uruguayo Walter Jesús Merentes Palma, de 24 años de edad.

Además de la solicitud de la Notificación Roja internacional para localizar y detener a Merentes Palma, se difundió la imagen del acusado, quien es requerido por la Justicia como presunto partícipe en un delito de homicidio.

Desconocen el paradero del venezolano

En la solicitud se detalló que el sospechoso posee doble nacionalidad, venezolana y uruguaya. Además, las autoridades notificaron que su paradero es desconocido, por lo que se activó una búsqueda coordinada en los 196 países miembros de la organización policial mundial.

La Notificación Roja faculta a cualquier cuerpo de seguridad de estos países a proceder con su aprehensión para su posterior extradición.

De acuerdo con la ficha técnica y la fotografía difundida por las autoridades, Merentes Palma es un hombre de contextura media y tez clara. Sus rasgos más distintivos incluyen cabello negro, lacio y corto, usualmente peinado hacia atrás con volumen.

Además, se puede observar que tiene ojos oscuros, cejas pobladas y una nariz recta de base ancha. En la imagen oficial no portaba vello facial.

Piden informar sobre avistamientos del sospechoso

De acuerdo con la publicación de El Siglo, los organismos de seguridad uruguayos emitieron un llamado a la población nacional e internacional. Cualquier persona que tenga información sobre el paradero de Walter Jesús Merentes Palma debe contactar de inmediato a la autoridad policial más cercana o a la oficina de Interpol en su país.

Se recuerda a la ciudadanía no intentar detenerlo por sus propios medios, debido a la gravedad de los cargos que se le imputan.

La investigación, a cargo de la Justicia uruguaya, continúa su curso para esclarecer los hechos que motivaron esta alerta internacional.

