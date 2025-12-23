Las arepas llegan a Disney: en este famoso parque también disfrutan del tradicional plato venezolano

Suscríbete a nuestros canales

Un venezolano compartió su experiencia al encontrar arepas en uno de los parques de Disney World. El video muestra el momento en que prueba el plato típico, destacando su presencia en un lugar turístico de gran afluencia. La información proviene de la cuenta personal del cantante venezolano, Belangel.

La oferta incluye arepas preparadas con rellenos variados, como carne de cerdo, que generaron interés entre los visitantes. El usuario menciona que el precio ronda los 13 dólares por unidad, alineado con los costos elevados en el complejo.

Los puestos se encuentran en el área de Beastly Kingdom dentro de Animal Kingdom, en Disney World.

Además de arepas, se menciona pan de jamón en el mapa de opciones. El venezolano expresa entusiasmo por ver estos productos venezolanos en el sitio.

El clip circula en redes, donde el protagonista pide más relleno y anima a otros a probarlo.

