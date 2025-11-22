La avena es un cereal rico en vitaminas y fibra, ambos aportan múltiples beneficios para el organismo, especialmente para aquellas personas que sufren de estreñimiento o cólicos estomacales, los cuales de no ser tratado a tiempo con los métodos correctos es perjudicial para el organismo en general, según Tua Saúde.
A su vez, la remolacha contiene propiedades vitamínicas que ayudan a mejorar la salud del corazón, mejora la digestión y regula el nivel de glucosa en la sangre, de acuerdo a la información reseñada por Medicover hospitals.
Por lo tanto, las arepas a base de avena y remolacha son ideales para aquellas personas que desean tener un estilo alimenticio saludable en su día a día.
Así puedes preparar arepas de remolacha y avena
Ingredientes
2 remolachas ralladas.
100 g de harina de avena.
50 g de avena en hojuelas.
2 tazas de agua.
25 g de semillas de linaza.
Preparación
- Vierte el agua y la harina de avena en un recipiente. Mezcla todos los ingredientes hasta que se incorporen en su totalidad.
- Agrega la remolacha y la avena en hojuelas, mezcla todos los ingredientes durante dos minutos.
- Añade las semillas de linaza a la mezcla y bate todos los ingredientes hasta que se integren en su totalidad.
- Separa la masa en pequeñas porciones y dale forma circular.
- Calienta el sartén y agrega la masa. Cocina las arepas durante 10 minutos.
- Retira las arepas del sartén y déjalas enfriar.
- Abre la arepa por la mitad y rellénala con la proteína de tu preferencia.
En conclusión, la arepa es un plato típico venezolano que se prepara a base de harina de maíz, pero también existen opciones como la antes mencionada para que la persona evite el consumo de harinas procesadas.
