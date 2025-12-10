Disney anuncia su llegada a Latinoamérica con un nuevo parque gratuito: ubicación revelada

Disney confirmó que llevará a Latinoamérica un parque temático gratuito, un proyecto que destaca por su concepto al aire libre.
La propuesta busca acercar la magia de sus personajes clásicos sin necesidad de viajar a sus complejos tradicionales. Esta nueva experiencia está inspirada en eventos similares realizados en Miami y otras ciudades del mundo, afirma El Cronista.
El evento tendrá lugar en Curitiba, Brasil, entre el 5 y el 23 de diciembre. La intervención se realizará en el Parque Barigüi, uno de los espacios más amplios y visitados de la ciudad, y es que, el lugar fue seleccionado por su infraestructura, su reconocida programación navideña y su capacidad para recibir eventos masivos.
Atracciones principales del parque de Disney en Brasil
El Parque Mágico contará con más de 78.000 m² de áreas temáticas. Entre los espacios más destacados se encuentran:
- Túneles de luces inmersivas
- Un árbol navideño de 35 metros
- Una figura gigante de Mickey Mouse de 6 metros
- Esculturas y zonas especiales para fotografías
- Escenarios inspirados en películas emblemáticas
- Actividades complementarias y espectáculos especiales
Aunque el acceso al parque será gratuito, el calendario incluye opciones pagas. La más importante es el espectáculo “Disney Celebra: Una Navidad Inolvidable”, con más de 30 artistas, música original y efectos especiales.
Se debe resaltar que estas funciones se realizarán entre el 16 y el 23 de diciembre en un espacio cercano, y varias fechas ya registraron entradas agotadas.
Propuestas gratuitas adicionales para los visitantes
El evento también integrará el Disney+ Open Air, un cine al aire libre con funciones diarias de películas del catálogo.
Entre las actividades gratuitas se incluyen:
- Recorrido por el Parque Mágico
- Acceso al circuito fotográfico
- Proyecciones abiertas del cine
- Espacios interactivos para familias
Se recomienda realizar reserva previa para organizar el ingreso debido a la alta demanda esperada.
Visite nuestras secciones de Curiosidades
Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube