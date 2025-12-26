Inmigrantes en galpones: detalles clave sobre el plan de Trump para albergar miles de detenidos

Suscríbete a nuestros canales

Cómo se ha difundido recientemente, la actual Administración de Donald Trump estaría contemplando un plan para utilizar almacenes industriales para albergar a más de 80.000 inmigrantes indocumentados.

Más específicamente, planean comprar siete depósitos de almacenamiento para alojar migrantes en situación irregular.

Esto, según una estrategia reflejada en documentos internos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), que han sido filtrados, de acuerdo con The Washington Post.

El objetivo es acelerar operaciones de detención y expulsión que se han multiplicado desde que regresó al poder en enero de 2025.

Además, hay que recordar que, los centros de detención actuales están superpoblados y enfrentan críticas constantes, por lo que Trump busca expandir su capacidad.

Sin embargo, la compra de dichos depósitos representa inversión significativa en infraestructura para cumplir políticas restrictivas. De hecho, se indica que el plan se apoya en los 45.000 millones de dólares que el Congreso destinó para operaciones de control migratorio.

Detalles sobre la medida

Los mencionados depósitos se tratan, generalmente, de lugares usados por empresas de transporte y reparto.

Se ha dado a conocer que dichas bodegas de “confinamiento” estarían ubicadas en:

Arizona, Georgia, Louisiana (Hammond), Missouri (Kansas City), Texas (Hutchins, cerca de Dallas) y Virginia (Stafford, al sur de Washington D.C.).

Se señala que, en lugar de trasladar a los detenidos por todo el país a donde haya espacio disponible, como ocurre actualmente, ICE tiene como objetivo acelerar las deportaciones mediante el establecimiento de un sistema de distribución planificado.

El Post indica que, según el plan, los inmigrantes recién arrestados serían fichados en centros de procesamiento durante algunas semanas antes de ser trasladados a uno de los siete grandes almacenes con capacidad para entre 5.000 y 10.000 personas cada uno.

Y es allí en donde permanecerían a la espera de su deportación.

Es decir, a diferencia de los centros de detención tradicionales, estos galpones funcionarían como centros de "estadiaje" (staging facilities).

El proceso sería:

- Arresto y procesamiento: El migrante es llevado a un sitio inicial.

- Traslado al galpón: Permanecería allí unas pocas semanas mientras se organiza su salida.

- Deportación rápida: Salida directa hacia aeropuertos para ser expulsado del país.

Además de los grandes almacenes industriales que estarían ubicados cerca de los principales centros logísticos en los estados mencionados, otros 16 más pequeños tendrían capacidad para albergar hasta 1.500 personas cada uno.

Ahora, aunque el borrador de la solicitud para la renovación de las instalaciones no es el ICE planea compartirlo con empresas privadas de detención esta semana para evaluar su interés y perfeccionar el plan, esto según material adicional encontrado en un correo interno al que el medio tuvo acceso.

Respuestas y reacciones

Hasta el momento, Tricia McLaughlin, portavoz del Departamento de Seguridad Nacional, declaró que no podía confirmar la información publicada por The Post y se negó a responder preguntas sobre el plan.

En este sentido, organizaciones de derechos humanos advierten sobre riesgos de un sistema expandido sin regulaciones adicionales.

Aunque los documentos indican que los galpones serían modificados para incluir duchas, baños, cocinas, áreas médicas y recreativas, se advierte que estas estructuras están "diseñadas para cajas, no para humanos", y temen por la ventilación y el saneamiento.

