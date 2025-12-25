¿Arruinaron su Navidad? La "Karen de los gatos" que estalló en gritos contra Alaska Airlines por este motivo

Suscríbete a nuestros canales

Lo que comenzó como un viaje navideño hacia Portland terminó convertido en un espectáculo viral que ya acumula millones de reproducciones.

Una pasajera, bautizada en redes sociales como "Karen los dos gatos", protagonizó una estrepitosa crisis nerviosa en el aeropuerto de Las Vegas tras ser confrontada por el personal de Alaska Airlines debido a sus mascotas.

El conflicto escaló rápidamente cuando los agentes de la aerolínea le informaron que sus dos felinos no podían viajar en el mismo transportador, desatando una diatriba que muchos califican como el epítome del estrés viajero en estas fechas.

El drama en el mostrador: "¿Por qué arruinan la Navidad?"

La viajera, identificada como Alexandra Compton, estalló en gritos e hipérboles cuando un empleado le explicó calmadamente que sus gatos no tenían el "rango completo de movimiento" necesario para viajar juntos de forma segura.

"¡Ni siquiera has visto a mi gato! ¡Me estás diciendo que no puedo ir a casa por Navidad!", gritaba Compton mientras golpeaba el mostrador con sus reclamos.

La mujer insistía en que su identificación era de Oregón y que no tenía a nadie en Las Vegas que pudiera hacerse cargo de los animales, convirtiendo un problema de logística en una acusación de "arruinar las fiestas".

El video de TikTok muestra al trabajador manteniendo la compostura mientras le recordaba que ella no podía decidir las políticas de seguridad de la empresa.

La política de la discordia: ¿Qué dice Alaska Airlines?

Aunque la pasajera afirmó haber viajado así por años, la normativa de la aerolínea es específica para proteger el bienestar animal:

Se permiten hasta dos mascotas de la misma especie en un mismo transportador, SIEMPRE Y CUANDO los animales tengan espacio suficiente para moverse, no estén apretados y ninguna parte de su cuerpo sobresalga.

En este caso, el personal determinó que los gatos estaban demasiado ajustados, lo que requería contenedores y asientos separados.

El desenlace: Carbón para la aerolínea

Tras el altercado que paralizó el mostrador, Compton no tuvo más remedio que ceder, aunque no sin antes lanzar un último dardo en sus redes sociales.

Según una publicación en su Facebook, tuvo que abandonar el aeropuerto, comprar un segundo transportador y pagar un segundo asiento en un vuelo tres horas más tarde.

"Que le den a Alaska Airlines y a sus políticas. Espero que les regalen carbón para Navidad", escribió la mujer, cerrando un capítulo más de la ya famosa serie de incidentes con pasajeros difíciles durante la temporada alta.

