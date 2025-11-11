¿Miami o Alaska? El termómetro cae a 49°F y rompe récord de frío de más de un siglo

Suscríbete a nuestros canales

Las temperaturas en Miami sorprendieron a los residentes durante la madrugada de este martes, cuando el termómetro descendió hasta los 49 grados Fahrenheit, rozando el récord histórico para un 11 de noviembre, establecido en 48°F en 1913.

El amanecer tampoco trajo mucho alivio, pues aunque el mercurio subió ligeramente a los 51-53°F, la sensación térmica se mantuvo en los 40 debido a los fuertes vientos que acompañaron el frente frío.

El fenómeno climático afectó con mayor fuerza al norte de Florida, donde ciudades como Tallahassee y Jacksonville amanecieron bajo el punto de congelación, registrando temperaturas de 31°F, una de las más bajas de la temporada.

Recomendaciones y pronóstico: el frío se despide, pero no del todo

El meteorólogo Javier Serrano, de Noticias 23 Miami, explicó que las temperaturas irán en aumento progresivo a lo largo del día, con máximas que rondarán los 68°F hacia las 3:00 p.m..

Sin embargo, advirtió que la noche del martes y la madrugada del miércoles seguirán frescas, manteniéndose cerca de los 60°F en el sur de Florida.

“El consejo es sencillo: abríguense bien este martes, sobre todo en las primeras horas del día y en la noche”, recomendó Serrano, al destacar que las condiciones de viento y baja humedad intensifican la sensación de frío.

El sur de Florida

A partir del miércoles, el panorama cambiará hacia un clima más templado y agradable. El resto de la semana se prevé con máximas que no superarán los 80°F el miércoles y jueves, mientras que el fin de semana las temperaturas volverán a los bajos 80°F, con cielos despejados y sin lluvias previstas.

Los residentes del sur de Florida pueden disfrutar de días soleados y noches frescas, en un cierre de semana que promete ser ideal para actividades al aire libre sin el sofocante calor característico de la región.

