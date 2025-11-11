¡Luto en Coral Springs! El Desastre golpea a misión humanitaria: avioneta con ayuda para Jamaica no deja sobrevivientes en Florida

Suscríbete a nuestros canales

Una pequeña aeronave turbohélice que viajaba rumbo a Jamaica en una misión de ayuda humanitaria sufrió un trágico percance. La avioneta se estrelló poco después de despegar este lunes en un estanque de un área residencial de Coral Springs, un suburbio de Fort Lauderdale, Florida.

El accidente ocurrió a eso de las 10:14 de la mañana, apenas cinco minutos antes de que la policía y los bomberos de Coral Springs respondieran a las alertas. La aeronave había despegado del Aeropuerto Ejecutivo de Fort Lauderdale.

¿Hubo víctimas en el accidente de la avioneta?

Las labores de rescate concluyeron sin encontrar víctimas, informó el jefe adjunto del Departamento de Bomberos de Coral Springs-Parkland, Mike Moser. La búsqueda inicial se convirtió en un esfuerzo de recuperación.

Moser declaró que los rescatistas avistaron restos de la aeronave cerca de un estanque de retención. "En realidad no se podía ver ningún avión", declaró, explicando que los buzos entraron al agua e intentaron buscar víctimas, pero "no encontraron nada".

¿Cuál era la misión de la aeronave siniestrada?

La avioneta, de modelo Beechcraft King Air, se dirigía a Jamaica con una carga de suministros de ayuda humanitaria. El condado de Broward, donde ocurrió el accidente, alberga una vibrante comunidad caribeña.

Esta comunidad se movilizó para recolectar suministros tras el paso del huracán Melissa, una potente tormenta de categoría cinco que azotó Jamaica a finales del mes pasado.

¿Qué sucederá con la investigación del percance?

Las cuadrillas respondieron al reporte del desplome de la aeronave en cuestión de minutos. Aunque ninguna vivienda sufrió daños, la policía se hará cargo de los esfuerzos de recuperación.

Las autoridades federales de aviación serán las encargadas de investigar la causa del percance. Las autoridades desconocen, de momento, cuántas personas viajaban a bordo de la aeronave.

