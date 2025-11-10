¡Impacto para venezolanos! Nueva York activa medidas de apoyo: conoce el plan del alcalde para beneficiarios de TPS

Suscríbete a nuestros canales

El alcalde electo de Nueva York, Zohran Mamdani, ha marcado la defensa de la comunidad migrante como un pilar central de su futuro gobierno. En una entrevista exclusiva con Univision, Mamdani se centró en la situación de los venezolanos afectados por la revocatoria del Estatus de Protección Temporal (TPS).

Mamdani señaló que su administración se enfrentará directamente a las políticas del presidente Donald Trump, las cuales calificó como “crueles” por dejar a miles de personas en un estado de incertidumbre legal.

¿Qué prometió el nuevo alcalde a los venezolanos sin TPS?

El alcalde electo destacó el clima de inseguridad generado por la política federal. “Lo que la gente está buscando es claridad, y lo que esta agenda de migración de la administración federal ha creado es caos”, declaró Mamdani.

El político se comprometió a trabajar para restablecer la estabilidad de las 50.000 familias migrantes venezolanas que se encuentran en el limbo. “El estado de limbo no beneficia a Nueva York, ni a los vecindarios, ni a las familias de los venezolanos”, sostuvo.

¿Tendrá el nuevo alcalde una conversación con el presidente Trump sobre migración?

Mamdani confirmó que planea abordar la situación migratoria directamente con la Casa Blanca. "Tendré la conversación con el presidente Trump como el próximo alcalde de la ciudad", aseguró.

Entre las necesidades de los neoyorquinos que planea discutir, se encuentra el "limbo para los venezolanos", además del recorte del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP) y la salud. También prometió proteger a los migrantes de las redadas del ICE.

¿Cómo planea la administración de Mamdani proteger a los migrantes?

El alcalde electo adelantó que garantizará que se cumpla la ley dentro de los límites de la ciudad, al tiempo que trabaja en la protección de la comunidad. Prometió revisar las políticas locales.

El objetivo es impedir la cooperación de las agencias municipales con las autoridades federales de migración. Mamdani busca así crear un entorno seguro y estable para los migrantes, al minimizar el impacto de las políticas federales.

Visita nuestras secciones: Servicios e Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube