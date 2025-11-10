¿Podrás ir a Walmart, Target o Kroger este 11 de noviembre? Así operarán por el Día de los Veteranos

Suscríbete a nuestros canales

Este 11 de noviembre, Estados Unidos conmemorará el Día de los Veteranos, una fecha dedicada a honrar a los hombres y mujeres que sirvieron en las Fuerzas Armadas.

Al ser un feriado federal, muchas oficinas gubernamentales, instituciones bancarias y servicios públicos modificarán sus horarios o suspenderán operaciones, por lo que los ciudadanos deben planificar con antelación sus diligencias y compras.

La jornada también estará marcada por ceremonias patrióticas y desfiles en distintas ciudades, siendo el acto central el homenaje en la Tumba del Soldado Desconocido, en el Cementerio Nacional de Arlington, Virginia.

La conmemoración se remonta a 1919, cuando el presidente Woodrow Wilson proclamó el Día del Armisticio tras el fin de la Primera Guerra Mundial. En 1954, la fecha cambió oficialmente su nombre a Día de los Veteranos, para rendir tributo a todos los excombatientes estadounidenses.

Qué estará cerrado el 11 de noviembre

Durante el feriado, los bancos permanecerán cerrados, incluyendo instituciones como Bank of America, Wells Fargo, Capital One y PNC.

Los servicios postales del Servicio Postal de Estados Unidos (USPS) también suspenderán sus operaciones, por lo que no habrá entrega ni recolección de correspondencia.

Sin embargo, los servicios privados de mensajería, como UPS y FedEx, sí operarán con normalidad. UPS informó que realizará recogidas y entregas, aunque los envíos bajo las modalidades Ground Saver y Mail Innovations podrían presentar un día adicional de tránsito. FedEx mantendrá abiertos todos sus puntos de atención.

Qué abrirá con normalidad

La Bolsa de Valores de Nueva York y el Nasdaq funcionarán en su horario habitual. Los supermercados, tiendas minoristas y restaurantes —incluidos Walmart, Target y Kroger— también abrirán, algunos incluso con descuentos y promociones especiales.

El Día de los Veteranos, además de ser un momento de reflexión y gratitud nacional, se vive como una jornada de unión cívica en todo el país, donde el respeto a quienes sirvieron va de la mano con la vida cotidiana de millones de estadounidenses.

