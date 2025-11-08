¿Qué hacer si inmigración te detiene en Estados Unidos? Tus derechos, paso a paso

En temas de inmigración, muchos desconocen que todos los inmigrantes —sin importar su estatus legal— tienen derechos bajo la ley de Estados Unidos.
La web Centro Nacional de Derecho de Inmigración de EEUU, tiene un apartado denominado “Conozca sus derechos” en el que ofrece orientación clave sobre qué hacer si un inmigrante es arrestado o detenido por las autoridades migratorias o policiales.
Además, señala cómo protegerte ante posibles abusos o errores de procedimiento.
Expertos en derecho migratorio recuerdan que no se debe confundir esta información con asesoría legal personalizada, sino tomarla como una guía práctica para actuar correctamente y reducir riesgos en una detención.
Ante cualquier caso, se recomienda contactar a un abogado especializado en inmigración o a una organización comunitaria de apoyo.
Es fundamental conocer qué documentos debes llevar contigo, cuándo mostrarlos y cómo reaccionar dependiendo de tu situación migratoria.
Seguir los pasos correctos puede marcar la diferencia entre una liberación rápida o un proceso de deportación.
Qué documentos mostrar y cómo actuar según tu estatus migratorio
El tipo de documentos que debes portar depende directamente de tu estatus migratorio. A continuación, se detallan las principales categorías y las recomendaciones oficiales:
Si tienes un estatus migratorio válido (tarjeta verde, visa de estudiante, asilo, TPS o estatus de refugiado):
-
Lleva contigo: Tu tarjeta de residente permanente o tus documentos de inmigración.
-
Muestra: Copias de tus documentos si un agente te los solicita.
-
Consejo: Evita portar pasaportes extranjeros o documentos que revelen tu país de origen.
Si tienes una solicitud pendiente o un caso abierto (asilo, apelación o proceso en curso):
-
Lleva contigo: Copias de tus documentos que acrediten tu caso activo ante inmigración.
-
Muestra: Tus papeles solo si te arrestan; de lo contrario, guarda silencio.
Si eres indocumentado o tu estatus expiró:
-
Lleva contigo: Pruebas de que has vivido en Estados Unidos por más de dos años, como contratos de alquiler, recibos escolares o correspondencia oficial.
-
Demuestra: Tu residencia prolongada puede evitar una deportación exprés sin audiencia ante un juez.
-
Importante: Si no estás siendo arrestado, no hables. Guardar silencio es un derecho protegido por la ley.
