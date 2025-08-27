Cámaras Flock en la mira: ¿La policía de Loveland compartió datos con migración?

Suscríbete a nuestros canales

El jefe de la policía de Loveland, Tim Doran, respondió a la polémica generada luego de que se revelara que una unidad de la Patrulla Fronteriza había tenido acceso al sistema de cámaras Flock Safety de la ciudad.

La aclaratoria llega tras la inquietud de residentes y organizaciones que temen que estos dispositivos, diseñados para la seguridad local, terminen siendo usados con fines migratorios, reseña Fox 31.

Doran aseguró en la red social X que las cámaras no comparten información con la Patrulla Fronteriza ni con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

Sin embargo, documentos obtenidos a través de una solicitud bajo la Ley de Registros Abiertos de Colorado (CORA) confirmaron que esa agencia federal figuraba en la lista de acceso. El jefe policial admitió que, al detectar la situación, el permiso fue retirado de inmediato.

Ley estatal bajo la lupa

El debate gira en torno al Proyecto de Ley 25-276 del Senado de Colorado, que prohíbe a la policía local colaborar con detenciones migratorias civiles y limita la información que pueden compartir sobre personas inmigrantes.

En este contexto, el acceso de la Patrulla Fronteriza a la red de cámaras provocó alarma, especialmente luego de otros incidentes investigados en el estado, donde chats de agentes federales en aplicaciones privadas habrían derivado en arrestos de inmigrantes.

Doran defendió que la intención del uso de las cámaras es combatir delitos graves como narcotráfico, trata de personas y explotación infantil, no perseguir inmigrantes.

Recordó que en 2023 la Fuerza de Tarea Antidrogas del Norte de Colorado decomisó cerca de 300.000 pastillas de fentanilo, un problema que calificó como “epidemia local”.

Seguridad vs. derechos civiles

El jefe de la policía de Loveland subrayó que su prioridad es mantener el equilibrio entre seguridad ciudadana y derechos constitucionales.

Afirmó que las cámaras Flock han sido clave para resolver numerosos casos en la ciudad y que su departamento seguirá utilizándolas, aunque siempre en cumplimiento de la legislación estatal.

“Resolver crímenes y proteger a nuestra comunidad es una prioridad que no tomamos a la ligera”, concluyó Doran.

