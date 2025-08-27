¡Horror en el cuartel! Soldados de EE.UU. bajo la lupa: estos son los terribles delitos que estremecen la Base Lewis-McChord

Suscríbete a nuestros canales

Cuatro soldados del ejército de Estados Unidos enfrentan procesos judiciales por un grave caso de agresión sexual ocurrido en un cuartel militar de la Base Conjunta Lewis-McChord, al suroeste de Tacoma, Washington.

La víctima, una estudiante universitaria que posteriormente fue nombrada oficial, denunció haber sido atacada en octubre de 2024, lo que derivó en múltiples cargos criminales contra los acusados, reseña NBC NY.

Michelle McCaskill, portavoz de la Oficina de Asesores Jurídicos Especiales del Ejército, confirmó que los procedimientos comenzaron este mes y que los cargos incluyen agresión sexual, conspiración y grabaciones indecentes.

“Las agresiones sexuales ocurrieron al mismo tiempo y en el mismo lugar con todos los soldados acusados presentes”, afirmó la vocera militar.

Los acusados y los cargos

El cabo Pedro Ángel Ruiz, de 29 años, irá a juicio en noviembre acusado de intento de agresión sexual, conspiración y obstrucción a la justicia.

El soldado de segunda clase Deron J. Gordon, de 20 años, se declaró culpable de varios cargos, entre ellos agresión sexual y contacto sexual abusivo; su juicio fue fijado para el 3 de septiembre.

El especialista Jadon Bosarge, de 24 años, enfrenta acusaciones de agresión sexual, intento de agresión, grabación indecente y distribución de material.

Mientras que el soldado de primera clase Kallon Curiel, de 24 años, no solo fue imputado por los mismos cargos, sino también por un delito aún más grave: agresión sexual contra un niño en Arizona.

Penas de hasta 30 años

Según el Ejército, tanto la agresión sexual como la conspiración para cometerla pueden ser castigadas con hasta 30 años de prisión cada una.

De ser hallados culpables en todos los cargos, los soldados podrían enfrentar décadas tras las rejas.

Los juicios se desarrollarán en la misma base militar donde ocurrió el presunto ataque, en audiencias programadas entre septiembre y noviembre.

