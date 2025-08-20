El refuerzo de Washington: cerca de 300 soldados de Tennessee y Luisiana se unen a las tropas

Suscríbete a nuestros canales

En las últimas horas, republicanos de Tennessee y Luisiana, Estados Unidos (EEUU) anunciaron que enviarán a casi 300 tropas de sus Guardias Nacionales a Washington D.C.



El gobernador de Tennessee, Bill Lee, ordenó el despliegue de alrededor de 160 efectivos, mientras que su homólogo de Luisiana, Jeff Landry, activó a unos 135 militares de su territorio.

A través de la red social X de Landry se conocieron algunos detalles.

¿Qué se sabe del envío de soldados por parte de Tennessee y Luisiana a Washington D.C.?

La medida busca apoyar a Donald Trump en su "misión de restablecer la seguridad y la paz en la capital de la nación".



"He aprobado el despliegue de aproximadamente 135 @LANationalGuard soldados en Washington DC para ayudar en la misión del Presidente @realDonaldTrump de restablecer la seguridad y la paz en la capital de nuestra nación. Somos una nación de ley y orden. Nuestra capital refleja el respeto, la belleza y los valores de nuestra nación. No podemos permitir que nuestras ciudades se vean dominadas por la violencia y la anarquía. Me enorgullece apoyar esta misión para devolver la seguridad y la tranquilidad a Washington D. C. y a las ciudades de todo el país, incluyendo aquí mismo, Luisiana", se lee X.



La llegada de los nuevos refuerzos se conoce días después de que los líderes de los estados de Virginia Occidental, Ohio, Misisipi y Carolina del Sur anunciaran que enviarán un estimado de unos 900 efectivos, que se unirán a los 800 miembros de la Guardia Nacional del Distrito de Columbia activados por Trump la semana pasada, refiere EFE.



Como parte de su campaña contra la "ola de crímenes" que afecta a la capital, el pasado 11 de agosto el mandatario estadounidense ordenó a su Gobierno tomar el control de la Policía Metropolitana de D.C. y activó a cientos de soldados, que hoy patrullan las calles y espacios de la ciudad junto a agentes de agencias como el FBI, la DEA y el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE).

