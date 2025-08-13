¡Alarma en Colorado! Aterrador virus deforma a los conejos: aparecen estas extrañas formas en sus caras

Suscríbete a nuestros canales

La aparición de conejos con extraños crecimientos negros, descritos como “espinas” o “tentáculos”, ha causado preocupación en Fort Collins, Colorado.

Vecinos reportaron la presencia de estos animales con protuberancias visibles en la cabeza y el rostro, un fenómeno confirmado por funcionarios de Colorado Parks and Wildlife (CPW), destaca Infobae.

Según explicaron, se trata de una infección viral que provoca formaciones tipo verruga, similares a células cancerosas benignas.

Un virus extraño pero no peligroso para humanos

La residente Susan Mansfield relató que ha visto a un conejo afectado durante dos inviernos seguidos, observando cómo las protuberancias aumentaban con el tiempo.

Otra vecina lo describió con un “aspecto costroso en la cara”. Pese a la alarma, el CPW aseguró que el virus no representa peligro para humanos, mascotas u otros animales silvestres, y que solo afecta a los conejos.

La afección no suele dañar al animal a menos que crezca sobre los ojos o la boca. Aun así, las autoridades recomiendan no acercarse ni manipular ejemplares infectados para evitar la propagación.

Cómo se transmite y por qué aparece

Expertos veterinarios explicaron que el causante es el papiloma de Shope, un virus de la familia Papovaviridae que se presenta en conejos salvajes y domésticos.

Se transmite por insectos como mosquitos y garrapatas, y los brotes son más frecuentes en verano y otoño debido al aumento de estos vectores.

El virus suele generar lesiones elevadas, rojas y ásperas, que pueden superar un centímetro de diámetro.

Aunque no existe una cura definitiva, la extirpación quirúrgica de los tumores es la medida recomendada, especialmente cuando existe riesgo de que se vuelvan malignos.

El CPW mantiene la vigilancia del brote e insta a la comunidad a cooperar para reducir la transmisión en la fauna local.

Visita nuestras secciones: Servicios e Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube