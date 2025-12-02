Venezuela llega a un nuevo acuerdo aéreo con EEUU: de qué trata la medida

Suscríbete a nuestros canales

Este martes 2 de diciembre, el Gobierno de Venezuela informó sobre un nuevo acuerdo aéreo con Estados Unidos (EEUU).

La información la dio a conocer el ministro de Transporte, Ramón Celestino Velásquez Araguayán, a través de sus redes sociales.

Venezuela llega a un nuevo acuerdo aéreo con EEUU

Al respecto, el funcionario compartió una misiva en la que dio a conocer los detalles.

"La Autoridad Aeronáutica de Venezuela informa que ha recibido la solicitud del Gobierno de los EEUU para reanudar los vuelos de repatriación de migrantes venezolanos desde ese país hasta Venezuela", se lee en parte de la publicación.

En ese orden de ideas, precisó que, por instrucciones del presidente Nicolás Maduro, se autoriza el ingreso al espacio aéreo venezolano de las aeronaves operadas por la empresa EASTERN AIRLINES LLC, en la ruta Phoenix, Arizona-Maiquetía, con número de vuelo EAL8280/8281, en la aeronave B777-200, matrícula N771KW (principal), N825KW (alterna).

Detalló que las aeronaves aterrizarán en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía, como de manera periódica semanal ha venido ocurriendo los días miércoles y viernes, desde el acuerdo suscrito entre nuestro Gobierno y la administración estadounidense.

