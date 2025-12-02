Cancillería: Fiscal de la CPI desatiende sus deberes para justificar colonialismo jurídico contra Venezuela

Suscríbete a nuestros canales

La cancillería de Venezuela difundió este lunes 01 de diciembre un comunicado, para rechazar las declaraciones del fiscal Adjunto de la Corte Penal Internacional, Mame Mandiaye Niang, en el marco de la Asamblea de Estados Partes del Estatuto de Roma que se desarrolla en la ciudad de La Haya, Países Bajos.

Venezuela asegura que se ha "vinculado de buena fe con la Fiscalía de la CPI, en un proceso que, a todas luces, no encaja con el estatuto de Roma, pero que encaja en la agenda anti Venezuela".

La Cancillería señala en la misiva: "Es muy obvio que en nuestro país no se han cometido crímenes de lesa humanidad, y así lo hemos demostrado en todas las instancias de un proceso instrumentalizado con fines geopolíticos".

El comunicado fue titulado con este mensaje: Fiscal de la CPI desatiende sus deberes para justificar colonialismo jurídico contra Venezuela, mientras ignora el genocidio en Israel.

¿Cuáles fueron las declaraciones de Mame Mandiaye Niang sobre Venezuela?

La Fiscalía de la CPI anunció este lunes que cerrará su oficina en Caracas. El fiscal adjunto del organismo alegó que, pese al “compromiso sostenido” mantenido con las autoridades venezolanas, la CPI concluyó que “el progreso real en complementariedad sigue siendo un reto”.

“Siendo conscientes de la necesidad de gestionar eficazmente nuestros recursos limitados, hemos decidido cerrar nuestra oficina en Caracas”, dijo Niang.

