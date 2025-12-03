Alcaldía del Hatillo crea ruta naranja en contra de la violencia hacia la mujer: esto debe saber

Suscríbete a nuestros canales

La Alcaldía de El Hatillo creó el protocolo "La Ruta Naranja" contra la violencia de género para prevenir y actuar en caso de que exista un hecho de esta naturaleza.

Estas herramientas buscan asegurar una respuesta inmediata y un acompañamiento profesional a las víctimas durante todo el proceso de denuncia y recuperación.

Fernando Melena, alcalde de dicho municipio, enfatizó la urgencia de esta política pública: "La mujer es la pieza fundamental de nuestra comunidad. Tenemos una deuda histórica y, por ello, hemos generado un modelo de gestión con la premisa de cero tolerancia hacia la violencia de género".

Entre las estrategias que se implementan se encuentra identificar alertas, prevenir agresiones y garantizar que las denuncias lleguen a una solución rápida. Este modelo cuenta con todos los órganos municipales, trabajan los 365 días del año.

Modelo de dos pilares

La gestión activa de la Alcaldía ya ha rendido frutos en la visibilización y atención de casos, cuenta con dos pilares:

Ruta Naranja no se limita a adiestrar a las mujeres en el reconocimiento de la violencia, sino que ofrece un acompañamiento multidisciplinario hasta las últimas instancias.

La víctima recibe asesoría legal directa, protección policial (a cargo de PoliHatillo), y contención psicosocial y emocional a través de una red de aliados externos especializados.

Decálogo Prevención de Violencia de Género: es un manual de pasos claros y concisos que será difundido masivamente para la prevención y la actuación oportuna ante cualquier hecho de VBG.

En lo que va de año, se han registrado 72 casos de violencia contra la mujer en el municipio. De estos, 45 casos fueron atendidos en flagrancia gracias a la acción oportuna de los cuerpos de seguridad.

El Alcalde Melena destacó estas cifras como un hito de prevención en la región capital.

Para realizar una denuncia y asesorarse a través del número directo de atención: (0212) 311-POLI (7654).

Visite nuestra sección Servicios

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube