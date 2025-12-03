Peregrinación de traileros desafía tormenta invernal en Chicago: aquí programación para celebrar a la Virgen de Guadalupe

Suscríbete a nuestros canales

Las celebraciones en honor a la Virgen de Guadalupe arrancaron en Chicago, con cientos de devotos que acudieron al Santuario de Nuestra Señora de Guadalupe en Des Plaines. Ni la intensa nieve ni el viento cortante frenaron las peregrinaciones.

La devoción guadalupana quedó demostrada con la emotiva Peregrinación Anual de Traileros, que avanzó con más de 71 camiones a pesar de las condiciones extremas.

¿Cómo iniciaron las peregrinaciones de la Virgen de Guadalupe?

Las peregrinaciones en honor a la Virgen de Guadalupe comenzaron este fin de semana en Chicago, marcando el inicio del mes guadalupano. A pesar de las heladas temperaturas y la nieve que cubrió las calles, decenas de fieles salieron para agradecer, pedir favores o simplemente caminar con fe y esperanza.

El Santuario de Nuestra Señora de Guadalupe, en Des Plaines, recibió un permiso especial de la Arquidiócesis de Chicago para ser un lugar de peregrinación designado durante el Año Jubilar. Este reconocimiento estará vigente del 22 de noviembre al 28 de diciembre.

¿Cómo fue la peregrinación anual de traileros en Chicago?

El sábado, 29 de noviembre, el Santuario recibió la tradicional Peregrinación Anual de Traileros. Esta es una de las celebraciones más vistosas y emotivas de la comunidad latina en Chicago, que se llevó a cabo a pesar de una fuerte tormenta invernal que dejó más de 30 centímetros de nieve en el norte de Illinois.

En la caravana participaron al menos 71 camiones y más de 300 feligreses, quienes manejaron por tres horas bajo condiciones extremas: nieve intensa, temperaturas congelantes y fuertes vientos. La fe se abrió paso entre el estruendo de los motores y las ruedas que avanzaban sobre el hielo.

¿Qué historia de fe y dolor llevó un trailero al santuario?

Entre los traileros que decoraron sus vehículos con luces y flores estuvo Samuel, quien llevaba en su camión una fotografía especial: la de su hermano Fabián. La imagen tenía la frase: “Un trailero nunca muere solo, solo entrega su último viaje…”.

Samuel comentó que su hermano falleció detrás del volante, haciendo lo que más amaba: manejar su camión. Fabián murió de un infarto a los 35 años en México, dejando a su esposa e hijos. Hoy, se mantiene viva su memoria en cada ruta, llevándolo a ver a la Virgen de Guadalupe.

¿Qué otras actividades tienen preparadas?

Las celebraciones en honor a la Virgen de Guadalupe en Estados Unidos son muy importantes, especialmente en estados con una gran población de origen mexicano y latino, como California, Texas e Illinois.

Aunque las festividades son a nivel nacional, los eventos más grandes y con detalles ya confirmados para diciembre de 2025 se concentran en lugares específicos:

Mañanitas a la Virgen en el Santuario de Nuestra Señora de Guadalupe (El Cerrito del Tepeyac). En Des Plaines, Illinois (cerca de Chicago).

La Celebración Guadalupana en la Catedral de Nuestra Señora de los Ángeles, se realizará el 11 de diciembre con festividades en la plaza (danzas indígenas, tamales, champurrado y pan dulce gratis), veneración de la reliquia de la Tilma, serenata con mariachis y Santa Misa de Medianoche (12:00 a.m.).

Por otro lado, continuaran las peregrinaciones, el santuario recibirá a los peregrinos caminando, en bicicleta o en autobús, y ofrece servicios de autobuses gratuitos desde estacionamientos remotos. El Santuario permanece abierto 24 horas para la celebración.

Misas y Eventos en varias parroquias de Nueva York, que tradicionalmente incluyen una misa en la Catedral de San Patricio en Manhattan.

Novena, mañanitas y misas en parroquias como Nuestra Señora de Guadalupe y San Lucas, en Houston, Texas el 11 de diciembre. Además, misas hasta la noche del 12 de diciembre, habrá mañanitas con mariachis y procesiones.

