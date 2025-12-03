¿Tu identificación actual sirve para el pasaporte? El nuevo filtro que impone EEUU para todos los ciudadanos

Suscríbete a nuestros canales

Las autoridades estadounidenses implementaron un estricto protocolo de seguridad que transforma el proceso para obtener o renovar el pasaporte, afectando directamente a ciudadanos y extranjeros naturalizados que no cuenten con la documentación estándar.

Esta nueva normativa exige superar una "prueba de identificación secundaria", un filtro obligatorio que la administración activa cuando el solicitante no presenta una identificación primaria física y aceptada por el gobierno.

Sin la aprobación de esta verificación adicional, el Departamento de Estado negará la emisión del documento de viaje según informa El Cronista.

Con esta decisión se está estableciendo una barrera importante para quienes solo disponen de formatos digitales o documentación incompleta, ya que las versiones móviles de los documentos de identidad quedan totalmente descartadas bajo estos nuevos lineamientos.

¿Cómo evitar este procedimiento?

Para sortear este procedimiento adicional, los solicitantes deben presentar una identificación primaria física y en buen estado, como la licencia de conducir estatal, el certificado de naturalización, la matrícula consular mexicana o la tarjeta de residencia permanente.

En caso de no poseer uno de estos documentos, la regla obliga a consignar al menos dos identificaciones secundarias que incluye la tarjeta del Seguro Social, registros de votante o licencias vencidas, acompañadas siempre de fotocopias en papel blanco de tamaño carta por ambos lados.

Este endurecimiento de los requisitos busca blindar la validación de identidad, por lo que incluso en trámites realizados fuera del estado de residencia, los funcionarios podrán requerir documentación extra con fotografía y datos biográficos antes de autorizar el trámite.

Visita nuestra sección: Servicios

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube