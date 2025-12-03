Activistas alertan con silbatos la llegada de ICE al Home Depot: un jornalero es atropellado mientras huía

Suscríbete a nuestros canales

En el estacionamiento de una tienda Home Depot de la avenida Slawson, en Huntington Park, agentes federales de ICE llevaron a cabo una redada que generó confusión entre los trabajadores jornaleros que se dan cita diariamente para buscar materiales y herramientas para su trabajo en la construcción.

Testigos reportaron que al menos una persona fue detenida, mientras otros intentaron huir al oír silbatos de alerta de los activistas que intentaban proteger a los migrantes. Autoridades locales confirmaron el incidente sin detallar el número exacto de agentes involucrados.

Detalles del operativo

Agentes con rostros cubiertos, estimados en 8 a 10 por testigos, se desplegaron en el área. Uno de los trabajadores fue detenido durante la acción.

"Eran 3 de este lado, 3 de allá y allá 2. Eran como entre 8 o 10 y tenían la cara tapada", relató una observadora presente.

Víctima atropellada e intervención policial

Un jornalero resultó herido al ser atropellado por un vehículo no relacionado con el operativo mientras corría para evitar la detención.

"Que yo corrí a avisar a la gente para que no la agarraran. Pero agarraron a un muchacho que cruzó y lo atropelló un carro. Tenía rota la cara, toda llena de sangre", describió la misma observadora.

La policía de Huntington Park intervino, impidiendo que los agentes de ICE esposaran al herido, quien fue trasladado a un hospital con lesiones no graves, según el alcalde Arturo Flores quien comentó al respecto:

"En esta situación querían mover al al señor, le querían poner en esposas, y unos segundos antes, había sido atropellado por un coche. La policía de nuestra ciudad les dijeron que lo dejaran en paz porque tenía que recibir atención médica", relató Flores.

Las autoridades municipales ofreceran recursos a la familia afectada del hombre atropellado, ya que el hombre reside en la ciudad.

