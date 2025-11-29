Denuncias contra el ICE: cómo usar el portal demócrata para enviar sus reportes en EEUU

Suscríbete a nuestros canales

Con el cumplimiento de políticas anti-inmigratorias en Estados Unidos (EEUU) y el respectivo aumento de pequeños operativos y grandes redadas, muchos han sido los señalamientos de abusos por parte de los agentes, por esta razón es importante saber dónde hacer las respectivas denuncias.

En este sentido, se debe recordar a la comunidad inmigrante que hace vida en EEUU que el Comité de Supervisión Demócrata de la Cámara de Representantes lanzó una plataforma digital para reportar violaciones a leyes de inmigración o irregularidades.

El Panel de Supervisión de la Aplicación de la Inmigración argumenta que, bajo la Administración Trump, los informes de abusos y posibles malas prácticas durante las operaciones federales de aplicación de la ley migratoria han sido generalizados.

Esto, incluyendo graves acusaciones contra agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP).

“Para cumplir con nuestras responsabilidades de supervisión y legislativas de proteger y defender la Constitución, los Demócratas del Comité de Investigación están compilando un registro público verificado de incidentes de mala conducta después de que ocurren”, indican.

Sobre la herramienta de denuncia: utilidad y forma de uso

Más específicamente, está destinada a crear una base de datos que detalle dónde, cuándo y cómo personas fueron agredidas o testigos de abuso de autoridad por parte de agentes de Inmigración de ICE.

Además, el portal permite denuncias anónimas sobre actividades sospechosas, se puede acceder por medio de oversightdemocrats.house.gov.

Explican que cada incidente se categoriza ampliamente bajo uno o más de los siguientes tipos de mala conducta:

"Uso de fuerza preocupante", "arresto/detención preocupante", "deportación preocupante" y una "acción de aplicación en un lugar sensible".

Así mismo, los incidentes que involucran a ciudadanos estadounidenses también se categorizan con una etiqueta de "Ciudadano estadounidense".

Así puede hacerlo:

Si tiene conocimiento de otros incidentes documentados de mala conducta de ICE, CBP u otras normas federales de aplicación de inmigración, por favor rellene la información que aparece a continuación:

Oversight Immigration Enforcement Dashboard Submission Form // Formulario de Información.

Asegúrese de llenar la mayor cantidad de información posible y de la forma más detallada.

