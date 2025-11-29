Chicago: entérese de la restricción de estacionamiento que entra en vigor este 1 de diciembre

Suscríbete a nuestros canales

Con la llegada del invierno las entidades y ciudades de Estados Unidos (EEUU) empiezan a tomar medidas que contribuyen a la seguridad y bienestar de todos, en Chicago, Illinois, los conductores deberán respetar una “regla de oro” que se activa anualmente.

Se informa que, a partir del lunes 1ro de enero, dará inicio oficialmente la prohibición de aparcamiento nocturno, así lo dio a conocer Desde el departamento de “Streets and Sanitation” del portal oficial de la ciudad de Chicago por medio de un comunicado.

El comisionado de DSS, Cole Stallard, asegura que esta medida ayuda a garantizar la seguridad pública cada invierno permitiendo que el transporte público y los vehículos de emergencia se desplacen libremente y reduciendo las condiciones peligrosas para conductores, peatones y otros viajeros,

Argumentan que, durante una nevada, la acumulación de nieve y hielo junto a vehículos aparcados en estas rutas puede reducir aún más el flujo de tráfico y causar condiciones inseguras.

Todo lo que debe saber sobre la prohibición

“El Departamento de Calles y Saneamiento (DSS) recuerda a los conductores que la prohibición de aparcamiento nocturno en invierno en Chicago comienza el lunes 1 de diciembre de 2025 (de domingo a lunes de noche) y está vigente hasta el 1 de abril de 2026”, indican.

Explican que la prohibición permite a los equipos de retirada de nieve planificar y ejecutar sus operaciones de forma más eficaz.

El DSS trabaja primero para despejar las calles principales de la ciudad y DuSable Lake Shore Drive para garantizar que las carreteras sean seguras y transitables para conductores, autobuses y vehículos de emergencia.

La señalización está colocada de forma permanente a lo largo de las rutas afectadas.

El DSS también publica folletos en coches aparcados en las calles afectadas por la prohibición de aparcamiento como recordatorio adicional antes de que comiencen las restricciones.

Los habitantes de Chicago pueden visitar chicagoshovels.org para ver un mapa de las calles afectadas por la prohibición y para ver en tiempo real las quitanieves de la ciudad durante una tormenta.

Recuerdan que la prohibición de aparcamiento se aplica independientemente de la nieve en 107 millas de calles principales de la ciudad entre las 3:00 a.m. y las 7:00 a.m.

Además, piden a residentes y visitantes que sigan las señales de restricción de aparcamiento para que las rutas críticas puedan ser completamente saladas y limpiadas durante los eventos meteorológicos invernales.

Los infractores de la prohibición de aparcamiento serán remolcados y se enfrentarán a una tarifa mínima de 150 dólares, una multa de 60 dólares y una tarifa de almacenamiento de 25 dólares al día.

Los vehículos que infrinjan la prohibición serán remolcados a Pounds 2 (10301 S. Doty Ave.) o 6 (701 N. Sacramento).

Debe saber que los conductores pueden visitar chicagoshovels.org o llamar al 311 para saber si su vehículo fue remolcado debido a esta norma.

Visita nuestras secciones: Servicios e Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube