Conoce la ley de Protección Canina: el gobernador de Florida plantea aplicar estas medidas a maltratadores

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, ha lanzado una propuesta legislativa bastante ambiciosa para aumentar de manera significativa las sanciones por crueldad y negligencia hacia los perros en todo el estado.

Esta iniciativa, que se conoce de manera extraoficial como la "Ley de Protección Canina de Florida", tiene como objetivo cerrar las lagunas legales existentes y establecer estándares más altos para el bienestar animal.

La propuesta de DeSantis se enfoca en varios pilares importantes en Florida

Uno de los aspectos más destacados es el aumento de las penas por delitos de crueldad animal, elevando ciertos casos de maltrato grave a delitos graves de segundo grado, reseña la agencia de noticias EFE.

Según un comunicado de prensa de la Oficina del Gobernador, el objetivo es "enviar un mensaje claro de que la crueldad animal no será tolerada en el Estado del Sol".

Una fuente del equipo legislativo, que prefirió permanecer en el anonimato, comentó a The Miami Herald que "la legislación también incluye nuevas pautas para el encadenamiento a corto y largo plazo de perros, exigiendo acceso constante a refugio adecuado, agua y una alimentación nutritiva, algo que las regulaciones actuales manejan de manera inconsistente".

Enfoque en criaderos ilegales y ventas de mascotas en Florida

Un aspecto fundamental de la propuesta es la necesidad de regular de manera más estricta los criaderos a gran escala, comúnmente conocidos como "fábricas de cachorros".

La nueva ley incluiría inspecciones más frecuentes e inesperadas, así como requisitos de licencia más severos.

"Hemos presenciado demasiados casos de criaderos ilegales donde los perros viven en condiciones inhumanas. Esta ley tiene como objetivo poner fin a ese ciclo de sufrimiento", comentó el Gobernador DeSantis durante un evento en Tampa.

Los defensores de esta iniciativa esperan que la legislación desanime a los abusadores y mejore el bienestar general de las mascotas en Florida, estableciendo un ejemplo a seguir a nivel nacional en la lucha contra el maltrato animal.

