Acción de Gracias: consejos para conductores que viajan en Florida

El movimiento de viajeros por Acción de Gracias en Florida alcanzará niveles no vistos en años recientes.

Según la AAA, 82 millones de estadounidenses se desplazarán durante el feriado, incluidos 73 millones por carretera, lo que anticipa una alta congestión y aeropuertos llenos.

El Aeropuerto Internacional de Miami (MIA) espera 2 millones de pasajeros entre hoy y el 12 de diciembre, una cifra que confirma el repunte del turismo y las visitas familiares durante este periodo.

Recomendaciones clave de la TSA para evitar demoras

Los funcionarios de la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) reiteran que los viajeros deben agilizar los procesos preparando su REAL ID, evitando artículos prohibidos y declarando adecuadamente las armas de fuego, que deben transportarse descargadas y en estuches rígidos asegurados.

El portavoz de la TSA, Daniel Vélez, recordó que incluso objetos que parezcan armas —como “cuchillos, pistolas de juguete o perfumes con forma de granada”— están prohibidos en el equipaje de mano.

Añadió que MIA opera con cuatro escáneres 3D de tomografía computarizada, capaces de girar imágenes 160 grados para acelerar la inspección.

Muchos viajeros aseguraron haber tenido una experiencia fluida pese al volumen de pasajeros. “Es la primera vez que no pasamos Acción de Gracias en casa. Vamos al Desfile de Macy’s”, comentó una pasajera rumbo a Nueva York.

La TSA recomienda llegar al menos tres horas antes de la salida, revisar notificaciones de la aerolínea antes de salir de casa y considerar Uber, Lyft o servicios de transporte debido a la rápida saturación de estacionamientos.

Consejos para conductores: evitar horas críticas y preparar el vehículo

Para quienes viajarán por carretera, la AAA advierte que las tardes del martes y miércoles serán las más congestionadas.

Aixa Díaz recomendó “evitar las horas de la tarde y primeras de la noche”, cuando la acumulación vehicular alcanza su punto máximo.

La AAA también aconseja llenar el tanque la noche anterior, revisar batería y presión de neumáticos, y anticipar tiempos de viaje más largos de lo habitual.

