El lugar favorito de los viajeros para Acción de Gracias, según la IA: no es el que imaginas

El Día de Acción de Gracias vuelve a convertirse en una de las festividades más esperadas en Estados Unidos, y miles de personas buscan escapar de la rutina familiar para vivir la celebración en destinos icónicos.

Aunque muchos prefieren la cena tradicional en casa, cada vez más visitantes optan por viajar y disfrutar la fecha en lugares con actividades únicas, escenarios emblemáticos y propuestas gastronómicas especiales.

A continuación, te presentamos los destinos más atractivos para viajar en Acción de Gracias, según la Inteligencia Artificial.

Nueva York: tradición, desfile y gastronomía especial

Nueva York mantiene su posición como uno de los destinos favoritos para Thanksgiving. La ciudad recibe a turistas de todo el mundo que acuden al famoso Desfile de Acción de Gracias de Macy’s, un espectáculo que convierte a Manhattan en un escenario festivo con globos gigantes, bandas musicales y presentaciones en vivo.

Los visitantes también recorren Times Square y Central Park, donde el ambiente otoñal complementa la experiencia. En restaurantes de lujo, los chefs preparan menús especiales que incluyen pavo asado, puré de papas, pastel de calabaza y otros platos tradicionales que atraen a quienes buscan una cena diferente sin dejar de lado el espíritu de la fecha.

Washington D.C. y Nashville: historia, cultura y música en vivo

Para quienes desean una experiencia cargada de simbolismo, Washington D.C. ofrece actividades directamente ligadas a la tradición.

La National Turkey Federation realiza la ceremonia de indultación del pavo en la Casa Blanca, un evento emblemático que se ha convertido en parte esencial del feriado.

La ciudad también permite caminar por el National Mall y disfrutar los monumentos rodeados de decoraciones otoñales, además de actividades familiares como el patinaje sobre hielo en el Sculpture Garden.

Nashville, por su parte, combina la esencia musical del sur con el menú clásico de Acción de Gracias. Durante el fin de semana festivo, los restaurantes y bares de Broadway Street sirven cenas tradicionales acompañadas de música en vivo.

Conciertos especiales en el Grand Ole Opry completan la experiencia para quienes buscan un Thanksgiving con ritmo country y gastronomía sureña.

