Acción de Gracias en Texas: ¿Qué oficinas, servicios y rutas suspenden operaciones este año?

La celebración de Acción de Gracias modificará el funcionamiento de servicios públicos y oficinas gubernamentales en el Norte de Texas este jueves 27 y, en muchos casos, también el viernes 28 de noviembre.

Diversas agencias estatales, condados y dependencias municipales confirmaron interrupciones de servicio que afectarán trámites esenciales, horarios de transporte y recolección de basura en toda el área metropolitana.

Oficinas estatales, condados y servicios municipales que cierran

El Departamento de Vehículos Motorizados de Texas (TxDMV) y el Departamento de Seguridad Pública (DPS) cerrarán sus puertas jueves 27 y viernes 28, lo que impedirá la realización de trámites como licencias, renovaciones o gestiones vehiculares durante ambos días.

El condado de Dallas mantendrá cerradas todas sus instalaciones esos dos días, incluida la oficina de impuestos y el secretariado del condado, donde se procesan registros de nacimientos, defunciones y licencias de matrimonio. Tampoco habrá atención telefónica.

Las oficinas de la ciudad de Dallas tampoco operarán el jueves ni el viernes. Esto incluye los centros recreativos, mientras que las bibliotecas públicas retomarán actividades el sábado 29.

El Dallas Animal Services (DAS) cerrará únicamente el jueves 27 y volverá a operar el viernes 28. El servicio 311 quedará disponible solo para emergencias, como reportes de fugas de agua.

La recolección de basura se recorrerá un día: los residuos programados para el jueves 27 se recogerán el viernes 28, y los del viernes 28 pasarán al sábado 29.

Transporte y bancos: horarios especiales y suspensiones

El DART operará el jueves 27 con el horario de los domingos tanto en autobuses como en tren ligero. Los usuarios deberán revisar los itinerarios específicos por línea en el portal oficial. El Trinity Railway Express (TRE) suspenderá completamente su servicio ese día.

En cuanto a los bancos, la mayoría cerrará el Día de Acción de Gracias, aunque generalmente reanudan operaciones el viernes 28. Las autoridades recomiendan confirmar horarios con cada institución.

