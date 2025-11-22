Compras de Acción de Gracias: los horarios especiales y "feriados" en las tiendas de Miami

Suscríbete a nuestros canales

Hay que tener presente que durante la festividad del Día de Acción de Gracias (Thanksgiving Day) en Estados Unidos (EEUU) se suele modificar el ritmo habitual de los servicios y tiendas, Miami no es la excepción, sepa más.

El próximo jueves -27 de noviembre- muchos residentes aprovechan la festividad para reunirse en familia o adelantar compras y hay que tener claro que mientras algunos comercios laboran bajo horarios habituales, otros mantienen operaciones ajustadas.

En principio, la mayoría de los negocios y servicios públicos cierran para Thanksgiving Day, pero si necesita hacer compras de última hora, le contamos cuáles son sus opciones, según el portal local de El Nuevo Herald.

Compras, salud, centros comerciales: estos son los horarios de atención

Walmart: cerrado, abre a las 6:00 am del viernes 28 de noviembre.

Costco: cerrado.

BJ’s Wholesale Club: cerrado, abre a las 7:00 am del viernes 28.

Target: cerrado, abre a las 6:00 am del viernes 28.

Supermercados Publix: Cerrado.

Winn-Dixie: cerrado.

Walmart Neighborhood Market: cerrado.

Sedano’s: abierto hasta las 6:00 pm.

Presidente Supermarket: abierto, pero se recomienda consultar el horario de su tienda habitual.

Milam’s Markets: abierto de 7:00 am a 4:00 pm

Aldi: cerrado.

The Fresh Market: abierto de 7:00 am a 3:00 pm.

Whole Foods Market: abierto de 7:00 a.m. a 1:00 p.m.

Trader Joe’s: cerrado.

Price Choice Supermarket: todas las sucursales abiertas; consulte el horario de su tienda favorita.

- Por otra parte, los centros comerciales permanecerán cerrados: desde Aventur Mall, pasando por Broward Mall, el Dolphin Mal, Miami International Mall, Pembroke Lakes Mall y más.

En este caso, abrirán entre las 6:00 y 7:00 am del 28 de noviembre, a tiempo para el Black Friday.

- En cuanto a sus opciones en materia de salud, encontramos que las tiendas CVS/Navarro estarán abiertas, pero se requiere que chequee si hay variaciones en cuanto a su tienda más cercana.

Ahora, las tiendas Walgreens si permanecen, al menos en su mayoría, cerradas. Sin embargo, las sucursales abiertas las 24 horas permanecen abiertas para servicios farmacéuticos esenciales.

¿Qué pasará con el transporte público?

En Broward se operará con horario de domingo el Día de Acción de Gracias, pero sin los servicios de autobús Express ni Breeze.

La Terminal Principal de Broward, ubicada en el 101 NW First Avenue, y el Centro de Tránsito de Lauderhill, en North State Road 7, contarán con personal de 8:45 a.m. a 4:45 p.m.

Y el Tri-Rail también operará el jueves 27 con horario de fin de semana.

En Miami-Dade, el Metrobus, Metrorail, Metromover y MetroConnect operarán con horario de domingo, pero con horario regular el viernes 28.

Además, el 27 no habrá servicio de MetroLink.

Anuncio de nuevos feriados en Florida: ¿Quiénes pueden disfrutarlo?

Se ha dado a conocer que el gobernador, Ron DeSantis, anunció ciertos trabajadores del estado tendrán tres días libres extras para disfrutar de las fiestas del Día de Acción de Gracias, así como para la víspera del Día de Navidad y Año Nuevo.

Resulta que las oficinas estatales permanecerán cerradas el miércoles 26 de noviembre, previo a Thanksgiving, así como el viernes 26 de diciembre y el viernes 2 de enero.

Otorgándoles este beneficio solo a los trabajadores estatales de este sector, para DeSantis, esta es una forma de reconocer el fuerte trabajo que han realizado durante 2025.

Visita nuestras secciones: Servicios e Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube