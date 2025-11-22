Edad plena de retiro en EEUU cambiará en 2026: conoce cuál es y el impacto que tendrá en los beneficiarios

Suscríbete a nuestros canales

A partir de 2026, la Edad Plena de Jubilación (Full Retirement Age o FRA) del Seguro Social de Estados Unidos llegará oficialmente a los 67 años para aquellos que nacieron en 1960 o después.

Este cambio es el último aumento programado de una reforma que el Congreso aprobó en 1983, la cual ajustó gradualmente la edad de retiro para asegurar la viabilidad financiera del programa, especialmente con el aumento de la esperanza de vida, reseña Kiplinger.

La escalada gradual de la FRA

El aumento de la Edad Plena de Jubilación (FRA) hasta los 67 años no es algo que suceda de la noche a la mañana; es el resultado de un plan de ajuste que se ha estado gestando durante más de 40 años.

La ley de 1983 introdujo una escala móvil. Por ejemplo, mientras que la FRA para quienes nacieron entre 1943 y 1954 se mantuvo en 66 años, aquellos nacidos en 1959 verán su FRA establecida en 66 años y 10 meses.

Para el año 2026, las personas nacidas en 1960 o después verán que su Edad Plena de Jubilación se fija definitivamente en 67 años.

Según la Administración del Seguro Social (SSA), el objetivo principal de este ajuste es reflejar el aumento en la esperanza de vida y aliviar la presión sobre el fondo fiduciario del Seguro Social, destaca Kiplinger.

¿Cuál es el impacto en la jubilación anticipada y diferida para los beneficiarios del Seguro Social?

El aumento de la Edad de Jubilación Plena (FRA) trae consigo efectos directos en la cantidad de beneficios para quienes optan por jubilarse antes o después de alcanzar esa edad:

Jubilación anticipada: Los trabajadores todavía tienen la opción de solicitar beneficios a partir de los 62 años, pero hay que tener en cuenta que la penalización por hacerlo se incrementa.

Para aquellos nacidos en 1960 y en adelante, retirarse a los 62 años puede significar una reducción permanente de hasta el 30% en su beneficio mensual completo, explica la SSA.

Créditos por retiro diferido: También se mantiene el incentivo para quienes deciden posponer su jubilación. Los trabajadores que retrasan la solicitud de sus beneficios más allá de su FRA, hasta los 70 años, pueden obtener un aumento del 8% por cada año completo que decidan aplazar.

