Consulado móvil en Texas: México llevará servicios a comunidades alejadas este 22 de noviembre

El Consulado General de México en Laredo anunció la realización de un Consulado Móvil en Zapata, Texas, este sábado 22 de noviembre.

El objetivo es acercar servicios esenciales de documentación y orientación a las comunidades mexicanas más alejadas, incluyendo la emisión de pasaportes y matrículas consulares, reportó El Mañana de Nuevo Laredo.

Servicios y ubicación del consulado móvil

Horario: 8:00 de la mañana a 3:00 de la tarde.

Lugar: Zapata County Technical and Advanced Education Center (ZCTAEC), ubicado en 605 US-83 (a un costado de las oficinas del Zapata County Water Works).

Trámites disponibles:

Pasaportes, matrículas consulares y solicitud de credencial para votar (INE).

Servicios de la Ventanilla de Salud, que incluyen tomas gratuitas de glucosa y presión arterial, además de vacunas e información de prevención.

Charlas informativas “Conoce tus derechos” impartidas por el Departamento de Protección.

El evento atenderá sin cita conforme al orden de llegada; no obstante, el Consulado recomienda programar una cita para asegurar un turno, ya que el cupo es limitado.

Teléfono/WhatsApp: 1-424-309-0009.

Web: citas.sre.gob.mx.

El cónsul general, Juan Carlos Mendoza Sánchez, destacó que con estos consulados móviles buscan estar más cerca de los connacionales, promoviendo la documentación actualizada, la orientación legal y el acceso a la salud preventiva, especialmente en comunidades como Zapata, que tiene una fuerte presencia mexicana.

