¡A marcar calendario! Black Friday 2025 llega con descuentos: conoce las tiendas con los mejores precios

Faltan pocos días para la llegada del Black Friday 2025, de esta forma se marca el inicio de las compras navideñas con miles de ofertas en Estados Unidos (EEUU).

Al que le sigue Cyber Monday para aprovechar los descuentos en artículos de tecnología y moda, luego de esta fecha tan esperada por los cazadores de ofertas.

¿Cuál es el origen del Black Friday?

El origen de la tradición se remonta a la década de 1960 en EEUU. El evento surgió el viernes después de Acción de Gracias con tiendas que ofrecen grandes rebajas en todo el país.

Con el tiempo, la costumbre se extendió a nivel global y hoy es la jornada de compras más esperada.

¿Cuándo se esperan las grandes jornadas de descuentos?

El Black Friday 2025 será el viernes 28 de noviembre, es la fecha clave para dar inicio a las ofertas. Luego, el lunes siguiente, 1 de diciembre, se celebra el Cyber Monday, enfocado en ventas online.

Ambas fechas representan la oportunidad ideal para aprovechar descuentos masivos en toda clase de productos.

¿Qué tiendas de EEUU ofrecen las mejores ofertas?

El evento reúne a las principales cadenas minoristas, famosas por sus rebajas.Tiendas como Walmart y Target son conocidas por tener los descuentos más esperados en todos sus departamentos.

Otros gigantes como Amazon y Best Buy concentran las mejores promociones en artículos de tecnología y electrónica.

¿Qué facilidades tienen los compradores latinoamericanos?

Servicios como Encárguelo facilitan el acceso a las ofertas del Black Friday 2025 para compradores en Colombia y también en otros países de la región.

Los clientes pueden adquirir productos desde EEUU sin preocuparse por trámites o envíos internacionales.

Esto permite a los consumidores latinos aprovechar las promociones más agresivas en tecnología, moda, entre otros.

¿Qué estrategias usan las tiendas para atraer clientes?

Walmart y Target ya lanzaron sus listas de los juguetes TOP de la temporada, generando expectativa.

Amazon se distingue por no tener un anuncio tradicional, sino lanzar nuevas ofertas cada hora durante la semana del evento.

Incluso marcas de lujo como Apple participan regalando Gift Cards canjeables por la compra de sus productos.

