Fallece el reconocido periodista Walter Martínez a los 84 años

Este jueves 22 de enero se informó sobre el lamentable fallecimiento del periodista uruguayo venezolano Walter Martínez, reconocido por su programa de televisión Dossier.

El ministro de Comunicación e Información, Miguel Ángel Pérez Pirela, informó sobre la muerte de Martínez a través de sus medios oficiales.

Walter Martínez

El periodista lamentablemente falleció este jueves a sus 84 años de edad y se le reconocía en Venezuela por su "estilo único, fundamentado en el rigor académico y una capacidad excepcional para descifrar la geopolítica global", según el escrito de Pérez Pirela.

Destaca el ministro que Walter Martínez también era reconocido por "su compromiso con la verdad y en la defensa constante del pensamiento crítico".

Agrega que Martínez "siempre mantuvo una postura firme en favor de la soberanía de los pueblos, convirtiéndose en un referente ético para las nuevas generaciones de comunicadores".

Adicionalmente, Pérez Pirela asegura que "honramos su memoria, su disciplina y la lucidez que caracterizaron cada una de sus intervenciones".

