Los Ángeles lanza gran iniciativa contra la inseguridad alimentaria: así ubicas parques con el programa nutricional

El Departamento de Parques y Recreación del Condado de Los Ángeles (L.A. County Parks) ha puesto en marcha una iniciativa muy importante que lleva cenas, refrigerios y comidas para personas mayores directamente a los centros recreativos. Esto facilita el acceso a una nutrición adecuada para miles de residentes.

Este programa anual refuerza el compromiso del Condado en la lucha contra la inseguridad alimentaria y se asegura de que las familias del Condado de Los Ángeles tengan acceso a recursos alimentarios saludables, explica el Departamento en su página web oficial.

Detalles clave del programa alimenticio para jóvenes y adultos mayores

El Departamento de Parques y Recreación se encarga de varios programas de comidas que están dirigidos a diferentes grupos de edad.

Para los jóvenes y adolescentes, los parques suelen ofrecer cenas calientes y refrigerios gratuitos después de la escuela o durante las vacaciones, como el popular Programa de Comidas de Verano.

Este programa, que cuenta con financiamiento federal, asegura que los niños y adolescentes de 1 a 18 años reciban comidas nutritivas mientras no hay clases. Los adultos mayores de 60 años también reciben un apoyo esencial.

El Departamento proporciona servicios de comidas diseñados especialmente para atender sus necesidades dietéticas en centros comunitarios y para personas mayores seleccionadas, lo cual es una medida clave para proteger a esta población vulnerable.

¿Hay que cumplir algunos requisitos para poder acceder al programa alimenticio en Los Ángeles?

Una de las ventajas más significativas del programa es su sencillez. Para los programas dirigidos a jóvenes, las familias no necesitan presentar una solicitud ni demostrar un comprobante de ingresos.

Simplemente deben llevar a su hijo a uno de los parques participantes del Condado durante el horario de servicio.

Sin embargo, los responsables del programa insisten en una regla esencial: los participantes deben consumir las comidas y refrigerios en el sitio designado.

Esta política ayuda a garantizar la integridad del programa y el cumplimiento de las regulaciones federales.

¿Cómo localizar un parque en Los Ángeles?

El Condado de Los Ángeles facilita la localización de los sitios de comida. Las familias interesadas pueden visitar el sitio web oficial del Departamento de Parques y Recreación o usar la aplicación móvil CA Meals for Kids para encontrar el parque más cercano que ofrece comidas gratuitas.

La amplia red del condado abarca decenas de parques para maximizar la cobertura y el impacto en las comunidades más necesitadas.

Este esfuerzo colaborativo entre el Condado de Los Ángeles y el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) a través del Programa de Servicios de Alimentos de Verano, continúa entregando nutrición esencial, promoviendo una comunidad más sana y equitativa.

