Chino venezolano se destaca por su sazón en Nueva York: sepa qué hay detrás de su famoso arroz y dónde probarlo

Recientemente se ha viralizado en emprendimiento de un venezolano en Nueva York, Estados Unidos (EEUU), cuyo nacimiento y crianza más la herencia de sus antepasados de origen chino, le ha dado la creatividad gastronómica y el toque que lo ha hecho destacar y volverse un caso de esfuerzo y gratificación

Hablamos de Yony Hung, quien nació y se crio en Caracas, Venezuela, pero es hijo de inmigrantes chinos.

De hecho, sus padres fundaron el reconocido restaurante "Gran Yen", en Caracas, por lo que no es una sorpresa que Hung adquiriera habilidades en la cocina, ya que siguió los pasos de sus progenitores.

Se asume que su aprendizaje o inspiración culinaria proviene de este entorno familiar y de la influencia de la cocina venezolana, en donde se tienden a adaptar ciertos platos de otros países con ingredientes y extras típicos del país.

Todo lo que debe saber sobre el emprendimiento Huang y cómo probarlo

Se ha dado a conocer que Huang emigró a EEUU junto a su esposa, Laura, e iniciaron el negocio, el cual empezó con ventas por encargo, que gracias a una mezcla del “de boca en boca”, su sabor particular y una serie de videos que se hicieron virales, le permitió crecer hasta vender grandes cantidades diarias.

Su éxito se basa en la fusión de sabores que él llama "comida china venezolana", que es un producto tropicalizado y lleno de la sazón que los inmigrantes chinos adaptaron al paladar venezolano, un sabor que genera mucha nostalgia en la diáspora.

Yony Hung realiza la preparación y entrega de sus platos en Brooklyn, Nueva York.

Este vende a través de su cuenta en Instagram @Elchinovenezolanovnzl, en donde con su gran simpatía y carisma comparte detalles sobre su emprendimiento, hace videos haciendo sus entregas y mostrando las largas colas de personas retirando pedidos que mantiene en su vehículo particular.

Además, su “Arroz chino venezolano” ha sido validado por creadores de contenido de comida en Nueva York, quienes destacan que es la "primera vez probando arroz frito chino venezolano" y que el resultado es "increíble".

De hecho, ha captado la atención de figuras reconocidas, incluyendo al cantante colombiano J Balvin y al pelotero venezolano Oswaldo Cabrera de los Yankees de Nueva York, quienes han compartido con él.

Además, recientemente, ha habido noticias sobre una expansión de su negocio de "chino venezolano" de Brooklyn a Madrid, España, para el 22 de noviembre, lo que indica el gran éxito de su emprendimiento.

