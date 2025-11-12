Organizaciones crean fondo para la representación legal de inmigrantes en EEUU: sepa cuánto buscan recaudar con Defending Our Neighbors

Suscríbete a nuestros canales

En Estados Unidos (EEUU) las organizaciones pro-migrantes y que defienden los derechos humanos saben la importancia de tener acceso legal cuando se necesita, para nadie es un secreto que las personas sin estatus legal corren grandes riesgos en diversos ámbitos y por ello han decidido crear un fondo que permita la asesoría gratis o a muy bajo costo.

Se trata del Defending Our Neighbors Fund, el cual ofrece apoyo urgente para garantizar el derecho a la defensa y mantener unidas a las familias.

Este fondo, creado de manera colaborativa entre United We Dream Network y la American Civil Liberties Union (ACLU), es administrado por el Abundant Futures Fund, un proyecto fiscalmente patrocinado por Rockefeller Philanthropy Advisors.

El propósito principal del Defending Our Neighbors Fund es proporcionar apoyo legal urgente y de alta calidad a las familias migrantes en EEUU que enfrentan amenazas de separación, detención injusta y deportación.

Actualmente, más de 6 millones de hogares estadounidenses tienen al menos un integrante en riesgo de detención o deportación, destaca el portal de Acceso Latino de la Fundación Carlos Slim.

En este sentido, es importante destacar que contar con representación legal puede cambiar el destino de una familia inmigrante.

Puntos clave sobre el fondo

El fondo está dirigido a todas las familias migrantes y comunidades inmigrantes que viven en los Estados Unidos.

La iniciativa actúa como un vehículo para que la ciudadanía pase de la empatía a la acción y a la solidaridad, defendiendo los derechos de sus "vecinos inmigrantes", como lo señala ACLU.

La meta inicial ha sido recaudar al menos $30 millones de dólares en fondos de respuesta de emergencia.

De hecho, en sus etapas iniciales, el fondo ya había logrado recaudar más de $10 millones de dólares, y ha comenzado a desembolsar recursos para ampliar la capacidad de las organizaciones que brindan asistencia legal.

Busca garantizar que la justicia no dependa de la capacidad económica, asegurando el debido proceso y la representación legal para las personas que enfrentan el complejo y costoso sistema migratorio

El fondo despliega recursos financieros a proveedores de servicios legales y fondos comunitarios confiables en todo el país.

Las subvenciones se otorgan de forma continua para que los fondos se distribuyan rápidamente a las comunidades que los necesitan.

“Su objetivo es recaudar y distribuir recursos de manera rápida a organizaciones locales que ofrecen representación legal y, cuando es posible, apoyo para el pago de fianzas”.

Visita nuestras secciones: Servicios e Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube