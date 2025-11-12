Nueva alerta invernal por frente frío en EEUU: estados en los que se prevé mayor impacto, dónde mantenerse informado y solicitar ayuda

Suscríbete a nuestros canales

Finalmente el invierno está empezando a sentirse en Estados Unidos (EEUU) y más allá de una primera manifestación pasajera, los expertos indican que condiciones están dadas para que se generen más fenómenos propios de la temporada, aunque sea algo temprano para ello.

Lo primero que debe saber es que la primera gran ola de frío de la temporada impactó a partes del sureste del país en temperaturas récord, apenas este martes, causando advertencias de heladas en Alabama, Florida y Georgia mientras la nieve cubría el área de los Grandes Lagos y la ráfaga de aire frío avanzaba.

El pronóstico señala que la temperatura invernal no dará tregua a al menos nueve estados del país desde finales de esta semana.

Entonces, en algunas de las zonas afectadas, se esperan más de 18 pulgadas de nieve.

Esto se debe a que una vaguada en altura, una zona de baja presión atmosférica en niveles elevados de la atmósfera, impulsará un sistema de baja presión, al frente, a través de la región de los Great Lakes y el noreste durante el fin de semana, causando lluvias y más nevadas, como lo indica el Centro de Predicción Meteorológica (WPC).

Así mismo, se prevén lluvias y posibles tormentas eléctricas en el centro-sur de EEUU alrededor del domingo y posiblemente al centro-este del país el lunes.

También se esperan temperaturas más cálidas que el promedio en el centro y este durante el fin de semana, entre jueves, viernes.

Quiénes se verán afectados por el fenómeno invernal

Una vez más, desde el domingo de este fin de semana hasta el próximo martes, el Servicio Meteorológico Nacional (NWS) ha pronosticado condiciones climatológicas invernales para estos nueve estados:

Michigan, Wisconsin, Carolina del Norte, Virginia, Tennessee, Nueva York, Kentucky, Alaska y Maine.

El NWS estima, una caída considerable en las temperaturas en el centro-norte.

“Para la semana laboral, la baja presión en altura provocará un descenso generalizado de las temperaturas, si bien los estados de la costa del Golfo podrían mantenerse unos pocos grados por encima del promedio”, señala el WPC.

Uno de los estados que se verá más afectado es Michigan, las zonas que experimentarán una mayor cantidad de nieve incluyen los condados de:

Mason, Oceana, Alger, Marquette Delta, Luce, el norte de Schoolcraft, Keweenaw, el norte de Houghton, Gogebic, Ontonagon, Baraga, el sur del condado de Houghton, Alcona, Alpena, Presque Isle, Benzie, Grand Traverse, Leelanau y el oeste del condado de Manistee.

- Estados con fuertes nevadas:

Carolina del Norte, las zonas afectadas incluyen a los condados de: Ashe, Watauga, Avery, Graham, Haywood, Madison, Mitchell, Yancey y Swain.

Virginia, en condados como: Grayson, Smyth, Tazewell, Mercer y Summers.

Wisconsin, en los condados: Ashland, Iron y Vilas.

- Fuertes vientos y más nieve:

Tennessee, en el este del estado y en los condados: Blount Smoky Mountains,Cocke Smoky Mountains y Sevier.

Maine, el extremo este, el extremo norte y los bosques del norte del estado, en donde se podría experimentar una gruesa capa de hielo y un par de pulgadas de nieve.

Nueva York: os condados de Jefferson y Lewis podrían recibir hasta 4 pulgadas de nieve, así como la formación de hielo grueso.

Otros condados del estado que verán algunas pulgadas de nieve incluyen Chautauqua, Warren, Washington, Hamilton, Fulton, Herkimer y Oneida.

Kentucky: pronostican condiciones invernales en Bell y Pike.

Alaska: la costa del delta del río Kuskokwim, la isla Nunivak y los cabos occidentales podrían experimentar ventiscas.

Recomendaciones de cómo mantenerse informado o buscar ayuda

Tenga claro dónde consultar información y ayuda

Los residentes deben utilizar fuentes de información oficiales y locales para obtener los pronósticos más precisos y la ubicación de los centros de asistencia.

- Información Meteorológica de Confianza

+Servicio Meteorológico Nacional (NWS):

+Sitio Web: el sitio oficial del NWS es la fuente más autorizada para alertas, avisos de tormenta y pronósticos detallados por código postal.

+Alertas: buscar alertas de Winter Storm Warnings (Avisos de Tormenta Invernal) o Wind Chill Advisories (Avisos de Sensación Térmica).

- Canales de noticias locales: las estaciones de televisión y radio locales (especialmente las afiliadas a ABC, NBC, CBS y FOX) proporcionan pronósticos actualizados específicos para cada condado o ciudad.

Centros de Calentamiento (Warming Centers) y Asistencia

+ Línea 2-1-1: este es el número de teléfono nacional de referencia en EE. UU. para información sobre servicios sociales y humanos. Llamar al 2-1-1 conecta a las personas con operadores que pueden darles la ubicación exacta de los refugios y centros de calentamiento abiertos en su área.

+ Oficinas de manejo de emergencias (EMA): el sitio web o las redes sociales de la Agencia de Manejo de Emergencias de su condado o ciudad publicarán la lista y los horarios de los centros de calentamiento activados.

+ Departamentos de policía o bomberos (No-Emergencia): para preguntas sobre centros de calentamiento, aunque no sea una emergencia, los números de no-emergencia de las fuerzas de seguridad locales pueden proporcionar información.

