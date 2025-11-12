¿Pacto o batalla total? El arriesgado plan de Mamdani ante las amenazas de Trump a Nueva York

Suscríbete a nuestros canales

El alcalde electo de la Ciudad de Nueva York, Zohran Mamdani, adoptará una estrategia proactiva frente a la Casa Blanca al anunciar que contactará al presidente Donald Trump antes de su toma de posesión.

Durante una entrevista exclusiva el martes con NBC New York, Mamdani detalló que su objetivo es disuadir las amenazas de despliegues masivos de agentes de ICE o de la Guardia Nacional.

El alcalde electo subrayó que establecer esta línea de comunicación es importante para el éxito de la ciudad, afirmando que es su responsabilidad colaborar con adversarios para evitar consecuencias negativas para los ciudadanos.

Tensión

Esta iniciativa de diálogo surge en medio de un clima de tensión, exacerbado por las amenazas del "zar de la frontera" de la administración, Tom Homan.

Esta semana, Homan declaró que planea "inundar la zona" con agentes federales en respuesta a las políticas de ciudad santuario de Nueva York, que protege a una población de más de 3 millones de inmigrantes.

El propio presidente Trump emite mensajes contradictorios, amenazando con recortar fondos federales a la ciudad bajo el mandato de Mamdani, aunque también sugirió que "quizás le ayude un poco".

Postura de Mamdani

Mamdani definió el tono de su futura conversación con Trump, indicando que buscará puntos de acuerdo pero sin ceder en la protección de los neoyorquinos.

"Le diré que estoy aquí para trabajar en beneficio de todos los que consideran a esta ciudad su hogar", afirmó el demócrata, pero advirtió: "Si perjudica a los neoyorquinos, lucharé contra ello".

El alcalde electo confirmó además que ya coordina una respuesta a la presión federal con la gobernadora Kathy Hochul y que se reunirá pronto con el alcalde saliente, Eric Adams.

